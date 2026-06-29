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Ana Rivera, Alfonso Sánchez, Carlos Pérez y otros buscan candidatura de Morena en Tlaxcala

Tres mujeres y siete hombres se registraron como aspirantes a coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala. Solo seis irán a encuesta.
lun 29 junio 2026 06:02 PM
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Quiénes quieren ser candidatos de Morena para gobernar Tlaxcala en 2027: ellas y ellos son los aspirantes
Para coordinar los trabajos rumbo a las elecciones de Tlaxcala en 2027, se registraron tres mujeres y siete hombres. (Fotos: Morena.)

En busca de la candidatura de Morena y la continuidad de la Cuarta Transformación en Tlaxcala, 10 aspirantes se registraron para ser 'coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional'' de Morena y en los próximos meses convertirse en el tercer abanderado de esa fuerza en contender por la entidad en la que viven 1.3 millones de habitantes.

Fundadores, secretarios estatales, senadores y exdiputados acudieron el pasado sábado al World Trade Center en la Ciudad de México para registrar su intención de ser el próximo coordinador de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

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A los 10 aspirantes registrados de manera presencia, aún está por conocerse cuántos más lo hicieron a distancia.

Tlaxcala es un estado gobernado desde 2021 por Morena, pero antes estuvo bajo las siglas del Partido Acción Nacional y Morena.

Aunque es el quinto estado menos poblado y ocupa el 0.2% del territorio nacional, Tlaxcala es un estado estratégico en la producción de fibra de vidrio , aparatos eléctricos y componentes automotrices.

¿Quiénes son los aspirantes?

Aunque fueron 10 los aspirantes registrados en busca de la coordinación de Morena, tres de ellos figuran como los mejores posicionados rumbo a la definición de la candidatura.

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Ana Lilia Rivera Rivera

La senadora con licencia es una de las tres mujeres que se anotaron para ser consideradas en la encuesta que definirá al coordinador estatal de Morena.

Cuenta con más de 26 años de trayectoria en la que destaca haber sido diputada federal, fundadora de Morena en el estado, Delegada estatal en la Convención Nacional para el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Pertenezco a una nueva generación de políticos y asumo la enorme responsabilidad que esto conlleva, con profundo respeto hacia el pueblo que me brindó la oportunidad de representarlo, especialmente a las mujeres”, así se define la aspirante.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Ana Lilia Rivera
Ana Lilia Rivera Rivera, es senadora con licencia por Tlaxcala. (Foto: J Guadalupe Pérez/Cuartoscuro.)

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Alfonso Sánchez García

El presidente municipal interino de Tlaxcala es uno de los seis hombres que buscan la coordinación de Morena y convertirse en el candidato en las elecciones de junio próximo.

Estudió la ingeniería Industrial Eléctrico por el Instituto Tecnológico de Puebla y tiene experiencia en el sector público como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entre 1987 - 1992.

Recientemente fue jefe del Departamento de Internet Satelital, Jefe del Departamento de Ingeniería de Transporte y Director de Transportes de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Alfonso Sánchez García
Alfonso Sánchez García, presidente municipal interino de Tlaxcala. (Foto: Alaín Hernández/Cuartoscuro.)

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Carlos Augusto Pérez Hernández

El exdiputado federal tiene 25 años de carrera en la política y administración pública. Es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Entre 2008 y 2011 fue presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala y coordinador de los presidentes municipales de esa entidad.

Antes de militar en Morena, formó parte del Partido Revolucionario Institucional.

Carlos Augusto Pérez Hernández
Carlos Augusto Pérez Hernández tiene más de 20 años de experiencia en la política y administración pública. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

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Irma Yordana Garay Loredo

Es diputada federal con licencia por el Partido del Trabajo. Nació en Nuevo León pero representa al distrito 3 de Tlaxcala que corresponde a Zacatelco.

Es licenciada en Administración y ha sido diputada local.

Raymundo Vázquez Conchas

Es diputado federal por Tlaxcala, cargo al que llegó abanderado por el Partido Verde Ecologista de México, pero en el arranque de la actual legislatura, informó que se incorporaría al Grupo legislativo de Morena.

En la actual legislatura ha presentado 17 iniciativas de reforma, entre ellas para declarar el 3 de octubre de cada año como Día Nacional de la Cultura Tlaxcalteca, para asegurar la atención oportuna, integral y especializada para las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, y para sancionar las nuevas modalidades de violencia digital que se generan en el contexto del uso y abuso de la inteligencia artificial.

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#ZonaLibre | Morena y la extraña prisa al 2027

Juan Salvador Santos Cedillo

Es alcalde con licencia de Huamantla y es licenciado en Administración Pública.

Fue director de Áreas Naturales Protegidas en el Gobierno del Estado de Tlaxcala 2017-2021

Concepción Sánchez González

Es originario del municipio de Xaloztoc y asegura que representa al campo de Tlaxcala.

“Vengo por la gente del campo”, dijo al registrarse como aspirante a coordinador el sábado pasado.

Floria María Hernández Hernández

Es diputada federal con licencia y representa a Tlaxcala. Llegó al Congreso federal representando al PT.

Estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Vicente Emilio Ponce Cano y Héctor Bernardo Paredes Mora

Son militantes de Morena, sin embargo, de sus trayectorias prácticamente no hay información.

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Solo seis irán a encuesta

De los 10 aspirantes que se registraron como coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional', solo seis podrán participar en la encuesta con la que se definirá al ganador o ganadora.

Concluida la etapa de registros, ahora corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones revisar los perfiles para definir quiénes cumplen con los requisitos y así determinar quiénes serán incorporados en la encuesta que se levantará pasando el Mundial de Futbol de la FIFA.

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Morena Elecciones México 2027 Tlaxcala

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