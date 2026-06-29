Quiénes quieren ser candidatos de Morena para gobernar Tlaxcala en 2027: ellas y ellos son los aspirantes

Irma Yordana Garay Loredo
Es diputada federal con licencia por el Partido del Trabajo. Nació en Nuevo León pero representa al distrito 3 de Tlaxcala que corresponde a Zacatelco.
Es licenciada en Administración y ha sido diputada local.
Raymundo Vázquez Conchas
Es diputado federal por Tlaxcala, cargo al que llegó abanderado por el Partido Verde Ecologista de México, pero en el arranque de la actual legislatura, informó que se incorporaría al Grupo legislativo de Morena.
En la actual legislatura ha presentado 17 iniciativas de reforma, entre ellas para declarar el 3 de octubre de cada año como Día Nacional de la Cultura Tlaxcalteca, para asegurar la atención oportuna, integral y especializada para las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, y para sancionar las nuevas modalidades de violencia digital que se generan en el contexto del uso y abuso de la inteligencia artificial.
Juan Salvador Santos Cedillo
Es alcalde con licencia de Huamantla y es licenciado en Administración Pública.
Fue director de Áreas Naturales Protegidas en el Gobierno del Estado de Tlaxcala 2017-2021
Concepción Sánchez González
Es originario del municipio de Xaloztoc y asegura que representa al campo de Tlaxcala.
“Vengo por la gente del campo”, dijo al registrarse como aspirante a coordinador el sábado pasado.