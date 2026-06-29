Quiénes quieren ser candidatos de Morena para gobernar Tlaxcala en 2027: ellas y ellos son los aspirantes

A los 10 aspirantes registrados de manera presencia, aún está por conocerse cuántos más lo hicieron a distancia.

Tlaxcala es un estado gobernado desde 2021 por Morena, pero antes estuvo bajo las siglas del Partido Acción Nacional y Morena.

Aunque es el quinto estado menos poblado y ocupa el 0.2% del territorio nacional, Tlaxcala es un estado estratégico en la producción de fibra de vidrio , aparatos eléctricos y componentes automotrices.

¿Quiénes son los aspirantes?

Aunque fueron 10 los aspirantes registrados en busca de la coordinación de Morena, tres de ellos figuran como los mejores posicionados rumbo a la definición de la candidatura.

Ana Lilia Rivera Rivera

La senadora con licencia es una de las tres mujeres que se anotaron para ser consideradas en la encuesta que definirá al coordinador estatal de Morena.

Cuenta con más de 26 años de trayectoria en la que destaca haber sido diputada federal, fundadora de Morena en el estado, Delegada estatal en la Convención Nacional para el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Pertenezco a una nueva generación de políticos y asumo la enorme responsabilidad que esto conlleva, con profundo respeto hacia el pueblo que me brindó la oportunidad de representarlo, especialmente a las mujeres”, así se define la aspirante.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.