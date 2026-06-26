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Félix Salgado se apunta por la coordinación en Guerrero y agita la interna de Morena

El senador con licencia Félix Salgado asegura que apoyará a la persona que se candidata en Guerrero por parte de Morena... pero insiste en que él puede ser el coordinador estatal, pues no son el mismo puesto.
vie 26 junio 2026 03:59 PM
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(Félix Salgado Macedonio)
Félix Salgado ya se quedó con ganas de ser candidato en el proceso estatal pasado... (Foto: José Hernández/Cuartoscuro)

Félix Salgado Macedonio, senador con licencia de Morena, mueve el proceso interno mediante el cual el partido definirá a sus 17 coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura de la que saldrán sus candidatos a gobernador para contender en las elecciones de 2027.

Bajo el argumento de que la figura de coordinador es diferente a la de candidato a gobernador, el legislador con licencia asegura que tiene derecho a registrarse al proceso que está en marcha desde el pasado lunes y concluirá este sábado.

“No voy a suceder a alguien que tenga ese encargo. Es un encargo nuevo”, afirmó en una transmisión en redes sociales esta semana.

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Salgado Macedonio cumple con requisitos que establece la Constitución para aspirar a una candidatura como gobernador: ser mexicano, ser nativo o residente de la entidad de interés a gobernar, la edad y la separación de cargo, sin embargo, no tiene la misma suerte en los requisitos establecidos por Morena.

El partido prohibió el nepotismo a partir de las elecciones de 2027, por lo que no puede ser postulado alguien que tenga a un familiar en un cargo público como es el caso de Félix Salgado, cuya hija, Evelyn Salgado, es actual gobernadora de Guerrero.

En la convocatoria para ser coordinador no se establece como requisito no tener a un familiar en un cargo público.

“Se tomará en consideración el compromiso de las personas participantes con los principios y causas que dieron origen a nuestro movimiento y que ahora rigen la vida interna de Morena, entre ellos el rechazo al influyentismo, al amiguismo, al nepotismo y a cualquier práctica en la que se empleen vínculos personales o familiares para acceder a espacios dentro de la estructura del partido”, dice la convocatoria para coordinador de Guerrero .

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#ElPersonaje | Félix Salgado Macedonio

El martes, cuando se inició con el registro de los aspirantes a ser coordinador de Guerrero, la duda era si Félix Salgado llegaría a entregar sus documentos a Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, y a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Al final no llegó.

Ese día se registraron 16 perfiles de forma presencial: Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibarez Castro, Abelina López Rodríguez, Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.

Por lo que la duda fue si Félix Salgado había presentado su petición en línea y esa inquietud creció cuando Citlalli Hernández detalló el jueves por la mañana que 124 aspirantes se habían registrado, y de ellos, 91 habían sido en línea. Hoy suman 148, de los que 101 fueron a distancia.

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Morena le cierra las puertas

Citlalli Hernández asegura que al ser un militante de Morena, Félix Salgado puede presentar su solicitud para coordinador de Guerrero, pero su caso tendrá que ser analizado para definir si cumple o no con los requisitos de Morena y aclaró que no hay espacio a la interpretación de requisitos.

“Confío en la inteligencia de Félix, en su compromiso con el proyecto, en su trayectoria, en que su liderazgo nos tiene que apoyar, y muchas veces a los liderazgos nos toca acompañar desde otro lugar; entonces, confío en que Félix va a tomar la mejor decisión, y si no, lo dejamos muy claro: nosotros vamos a cuidar el proceso y a respetar nuestras reglas. No hay paso a otra interpretación”, dijo la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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Explicó que la comisión tiene que cuidar el proceso interno de Morena, por lo que si Salgado se registra, deberán hacer lo que les corresponde.

“Si al final se registra, nosotros tendremos que hacer lo que nos toca cuando alguien no cumple los requisitos”, indicó.

Si Félix Salgado quisiera recurrir a los tribunales, ya no sería posible, pues de acuerdo con Citlalli Hernández, ya concluyó el periodo para impugnar la encuesta, además, que dijo, en Morena no es bien visto llevar temas internos del partido a juzgados.

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Félix Salgado quiere participar en la encuesta

Félix se bajó de la contienda para ser candidato de Morena en las elecciones de 2027, sin embargo, el morenista pidió al partido que le permita participar en el proceso interno porque al ser militante, tiene derecho.

El morenista afirma que la dirigencia prohibió que se postulen como candidatos familiares directos de autoridades en el cargo, pero la figura de coordinador es distinta. Por ello, pide a la dirigencia que se le permita participar en el proceso para definir al coordinador de los trabajos en Guerrero.

“Si gano la encuesta, ahí me quedo coordinando los comités y apoyamos a quien determine Morena para la candidatura”, señala.

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El plazo para que Félix Salgado pueda presentar su registro en línea como aspirante a coordinador vence este sábado. Y a partir de ese momento, la Comisión Nacional de Elecciones realizará la revisión de si se cumplen o no con los requisitos.

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Morena Guerrero Elecciones México 2027

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