Félix Salgado se apunta por la coordinación en Guerrero y agita la interna de Morena

Salgado Macedonio cumple con requisitos que establece la Constitución para aspirar a una candidatura como gobernador: ser mexicano, ser nativo o residente de la entidad de interés a gobernar, la edad y la separación de cargo, sin embargo, no tiene la misma suerte en los requisitos establecidos por Morena.

El partido prohibió el nepotismo a partir de las elecciones de 2027, por lo que no puede ser postulado alguien que tenga a un familiar en un cargo público como es el caso de Félix Salgado, cuya hija, Evelyn Salgado, es actual gobernadora de Guerrero.

En la convocatoria para ser coordinador no se establece como requisito no tener a un familiar en un cargo público.

“Se tomará en consideración el compromiso de las personas participantes con los principios y causas que dieron origen a nuestro movimiento y que ahora rigen la vida interna de Morena, entre ellos el rechazo al influyentismo, al amiguismo, al nepotismo y a cualquier práctica en la que se empleen vínculos personales o familiares para acceder a espacios dentro de la estructura del partido”, dice la convocatoria para coordinador de Guerrero .

El martes, cuando se inició con el registro de los aspirantes a ser coordinador de Guerrero, la duda era si Félix Salgado llegaría a entregar sus documentos a Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, y a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Al final no llegó.

Ese día se registraron 16 perfiles de forma presencial: Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibarez Castro, Abelina López Rodríguez, Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.

Por lo que la duda fue si Félix Salgado había presentado su petición en línea y esa inquietud creció cuando Citlalli Hernández detalló el jueves por la mañana que 124 aspirantes se habían registrado, y de ellos, 91 habían sido en línea. Hoy suman 148, de los que 101 fueron a distancia.