Ruth González evita registro de Morena-PVEM en San Luis Potosí para buscar construir acuerdo

“Hay una definición por parte de Morena de auto-regulación en lo que denominan, que yo tengo otra definición, de nepotismo, que no había viabilidad para que un familiar poder suceder a otro en determinado puesto. Ante eso, creímos que lo ideal es no participar en los registros”, declaró.

Sin embargo, no descartó que más adelante se puedan poner de acuerdo en ir juntos entre Morena, PT y PVEM, pues dijo que la fecha límite legal es en enero de 2027.

Las y los senadores del PVEM Ruth Miriam González; Karen Castrejón, líder del PVEM, y el coordinador de la bancada Manuel Velasco Coello. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Además, sostuvo que la senadora cumple los requisitos legales, pues Morena fue la que colocó como requisito la regla contra el nepotismo para las elecciones de 2027, cuando la ley electoral ordena que se aplique a partir de 2030. Al ser cuestionado si el PVEM irá solo en las elecciones de San Luis Potosí, respondió que aún hay posibilidad de conformar acuerdos hasta el próximo año, cuando comiencen las precampañas.

El líder del Verde mencionó que su partido es “puntero” en San Luis Potosí sin importar a quien postulen como candidato en el estado, pero la limitante para llevar a Ruth González es de Morena.

Este 26 de junio, se llevan a cabo los registros de aspirantes a coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí. Cargo que después se convierte en candidatura a gobernador.

Ruth González es esposa de Ricardo Gallardo, quien es gobernador de San Luis Potosí.

Morena ha estado en contra de llevar a la senadora como candidata, ya que no se cumpliría la regla contra el nepotismo.

Desde el año pasado, la legisladora comenzó sus recorridos en la entidad para promocionarse.