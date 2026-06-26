Comandante y policías de Ixhuatlán, Veracruz, son detenidos por desaparición de periodista Roxana Guzmán

Las investigaciones por la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez dieron un giro este viernes con la detención de cinco nuevos presuntos implicados, entre ellos el comandante y tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, así como José del Carmen "N", alias "Delta 7", identificado por las autoridades como uno de los presuntos participantes en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora.

De acuerdo con las autoridades, el comandante y los tres policías son investigados por su probable participación en la desaparición ocurrida el 2 de junio en Nanchital.

Los uniformados fueron capturados durante un operativo y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se determina su grado de responsabilidad en los hechos.

El Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste informó que colaborará con las investigaciones y aseguró que no obstaculizará las acciones de la Fiscalía.