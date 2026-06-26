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Comandante y policías de Ixhuatlán, Veracruz, son detenidos por desaparición de periodista Roxana Guzmán

Autoridades de Veracruz mantienen operativos en varios municipios para localizar a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, secuestrada en su casa.
vie 26 junio 2026 06:23 PM
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Policías detenidos por la desaparición de la periodista. (Foto: Especial )

Las investigaciones por la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez dieron un giro este viernes con la detención de cinco nuevos presuntos implicados, entre ellos el comandante y tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, así como José del Carmen "N", alias "Delta 7", identificado por las autoridades como uno de los presuntos participantes en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora.

De acuerdo con las autoridades, el comandante y los tres policías son investigados por su probable participación en la desaparición ocurrida el 2 de junio en Nanchital.

Los uniformados fueron capturados durante un operativo y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se determina su grado de responsabilidad en los hechos.

El Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste informó que colaborará con las investigaciones y aseguró que no obstaculizará las acciones de la Fiscalía.

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En un operativo distinto, realizado en el municipio de Moloacán, fuerzas federales y estatales detuvieron a José del Carmen "N", alias "Delta 7", quien aparece en los videos del ataque difundidos tras el secuestro de la periodista.

Las autoridades lo señalan como uno de los presuntos responsables de participar directamente en la privación de la libertad de Roxana Berenice Guzmán.

Las investigaciones apuntan a que el grupo que irrumpió en el domicilio de la periodista utilizó vestimenta y equipo similares a los de corporaciones policiales, e incluso dijo a la familia que la comunicadora sería llevada "a la comandancia", versión que desde un inicio hizo sospechar de la posible participación de servidores públicos en el caso.

Con estas capturas, suman varios detenidos relacionados con la investigación, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la conducción del caso y continúa la búsqueda de la periodista, cuyo paradero sigue sin ser localizado.

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Veracruz Periodistas Violencia

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