“Ya lo dijo Morena, la presidenta de Morena dijo que si en la Constitución queda hasta el 2030, en el caso de los candidatos y candidatas de Morena no van a poder ser familiares. Entonces tendrían que irse por otro partido, y como dicen por aquí, pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad?”, aseguró la presidenta.

Minutos después de que la presidenta Claudia Sheinbaum le planteara que con Morena no será posible la nominación en 2027, el político guerrerense fijó su postura sobre su permanencia en el movimiento y manifestó su apoyo a la titular del Ejecutivo federal.

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a Morena, a la 4T y a mi gran presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033 y con esto cierro el capítulo”, afirmó en sus redes sociales.

Este fin de semana, el gobernador había criticado los candados de Morena y afirmó que en la Constitución está establecido el derecho de los mexicanos a buscar un cargo de elección popular.

“¿El 35 constitucional qué dice? Todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. ¿cómo le borro? ¿cómo le quito esa garantía individual a las personas? No puedo. ¿El 39 constitucional qué dice? establece que el poder dimana del pueblo. El poder no dimana de una persona, o sea la gobernadora no me va a ser gobernador ¿quién hace gobernador? El pueblo, hay que ir a las urnas y el que gana, ese es”, afirmó Salgado Macedonio.

El conflicto en Morena se debe a que la presidenta Luisa María Alcalde anunció que a partir de las elecciones de 2025 en Durango y Veracruz, el partido no postulará como candidatos a ningún familiar de quienes hoy ocupen un cargo y anunció una reforma a los estatutos de Morena para que quede la prohibición desde 2027,ello, sin importar que la reforma contra el nepotismo establezca que esa prohibición entra en vigor en 2030.