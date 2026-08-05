¿Quién era César Gastélum, el influencer asesinado en Culiacán durante una transmisión en vivo?

Los hechos violentos ocurrieron en el estacionamiento del restaurante ubicado sobre el bulevar Sánchez Alonso, casi esquina con la calle Josefa Ortiz de Dominguez.

Al momento del ataque, se observa al creador de contenido vestir camiseta de manga larga color naranja fosforescente, pantalón de mezclilla azul marino y tenis blancos; por lo que en un principio las autoridades de emergencia que acudieron al lugar pensaron que se trataba de un repartidor de comida; sin embargo, fueron los mismos usuarios de redes sociales quienes confirmaron la identidad del influencer.

Hasta la publicación de esta nota, ni la alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, han compartido algo tras el homicidio.

¿Quién era "Cesarín", el influencer de los 500,000 seguidores?

César Gastélum se caracterizaba por utilizar distintas dinámicas para crear contenido en sus diferentes redes sociales. En Tik Tok contaba con aproximadamente 578,000 seguidores, mientras que en su canal de YouTube acumulaba más de 16 mil suscriptores y cerca de 200 videos publicados.

Sus seguidores también lo conocían como "Cesarín" o el "Compasexor". Al momento de su homicidio contaba con 25 años de edad.

En uno de sus videos compartió que dejó de subir material tras la muerte de su amigo apodado "Pelusi", por lo que en ese momento le dedicó su contenido digital.