¿Quién era César Gastélum, el influencer asesinado en Culiacán durante una transmisión en vivo?

El influencer César Gastélum fue asesinado la noche del martes 4 de agosto en el exterior de un restaurante de comida rápida ubicada en Culiacán, Sinaloa, cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo, por lo que los hechos quedaron registrados en video.
En la grabación se observa al joven acompañado por dos hombres cuando una camioneta pasa junto a ellos. Durante la transmisión, el influencer comenta: "Esos chavales me dan miedo". Instantes después, el vehículo regresa y desde él disparan con un arma de fuego contra Gastélum.
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Los hechos violentos ocurrieron en el estacionamiento del restaurante ubicado sobre el bulevar Sánchez Alonso, casi esquina con la calle Josefa Ortiz de Dominguez.
Al momento del ataque, se observa al creador de contenido vestir camiseta de manga larga color naranja fosforescente, pantalón de mezclilla azul marino y tenis blancos; por lo que en un principio las autoridades de emergencia que acudieron al lugar pensaron que se trataba de un repartidor de comida; sin embargo, fueron los mismos usuarios de redes sociales quienes confirmaron la identidad del influencer.
Hasta la publicación de esta nota, ni la alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, han compartido algo tras el homicidio.
¿Quién era "Cesarín", el influencer de los 500,000 seguidores?
César Gastélum se caracterizaba por utilizar distintas dinámicas para crear contenido en sus diferentes redes sociales. En Tik Tok contaba con aproximadamente 578,000 seguidores, mientras que en su canal de YouTube acumulaba más de 16 mil suscriptores y cerca de 200 videos publicados.
Sus seguidores también lo conocían como "Cesarín" o el "Compasexor". Al momento de su homicidio contaba con 25 años de edad.
En uno de sus videos compartió que dejó de subir material tras la muerte de su amigo apodado "Pelusi", por lo que en ese momento le dedicó su contenido digital.
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En sus canales había distintas temáticas, compartía desde el estilo de vida regional en Culiacán, recorridos por distintos lugares, o hasta momentos más íntimos o reflexiones sobre sus convivencias con amistades y familiares.
También hacía videos humorísticos con distintas personificaciones como el “Profe Alducin” o el “Padre”, además de realizar colaboraciones con otros creadores de contenido como "La beba".
En sus inicios compartió con los usuarios de redes sociales por qué decidió crear sus canales y compartió sus gustos personales como tocar la guitarra, jugar videojuegos y que solía salir a correr por las calles de su natal Culiacán.
Tras los hechos violentos, el lugar quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad con el objetivo de resguardar a zona y que los servicios periciales acumulen las pruebas que servirán para integrar la carpeta de investigación.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la semana pasada que el feminicidio de Valeria ocurrió después de que el hijo de un líder criminal, el “R1”, le pidió que cometiera el delito.
El funcionario explicó que sostenía una relación con la joven influencer y que ya la había amenazado en distintas ocasiones.