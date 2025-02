Los políticos de Morena y PVEM que podrán postularse en 2027... bajo advertencia

Una polémica aprobación

La reforma contra el nepotismo, enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum al Senado, en un inicio estaba contemplada para que, quienes busquen la Presidencia, una diputación, senaduría, gubernatura, alcaldía u otro cargo público, no hayan tenido, en los tres años previos a la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato, pareja o parentesco en línea recta sin límite de grado, colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado con el titular del puesto.

Sheinbaum planteó que la reforma antinepotismo entrara en vigor para las elecciones intermedias en 2027, y la de no reelección hasta las elecciones de 2030.

Pero el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña reveló, a través de una charla con sus seguidores de redes sociales, que esta reforma se modificó por el interés del Partido Verde - aliado de la “cuarta transformación”- de competir al gobierno de San Luis Potosí con Ruth Miriam González, senadora y esposa del actual gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo.

El legislador reveló que, en las negociaciones previas, se barajó la posibilidad de que el Partido Verde no votara a favor de la entrada en vigor en 2027, lo que implicaba la posibilidad de que no pasara la reforma, por lo que optaron por aplazar la entrada en vigor hasta 2030

“Se fue hasta 2030 y no hasta 2027 el tema del nepotismo, es evidente, el (Partido) Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí”, expresó.

Tras la aprobación de la reforma, Félix Salgado Macedonio dejó en el aire la posibilidad de postularse; Saúl Monreal dijo que no es un oportunista; mientras que González se desmarcó y aseguró que no tiene interés en contender por la gubernatura de San Luis Potosí.

"En ningún momento he manifestado que quiero ser candidato a Gobernador por Guerrero. No lo he dicho. Allá gobierna una gran mujer. Soy un guerrero, soy un demócrata", expresó Salgado.

"No soy un oportunista: dependo de la gente y del pueblo", razonó en tribuna Saúl. "Mi trabajo y mi trayectoria me ha costado", manifestó Saúl Monreal.

"Mi deber es servir a la nación desde el Senado", sostuvo González