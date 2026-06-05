Américo Villarreal dice que tiene su visa: “No he cometido ningún delito”

Frente a representantes de medios de comunicación convocados al salón Independencia del Palacio de Gobierno, Villarreal mostró su visa estadounidense como prueba de que no le fue revocada.

Esta semana el diario Los Ángeles Times reportó que a Villarreal y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se les retiró la visa y que además estarían siendo investigados por huachicol o por vínculos con el crimen organizado.

"La investigación contra Villarreal, de 68 años, está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, un lucrativo comercio ilegal conocido en México como huachicol , según fuentes cercanas al caso. Estas mismas fuentes indicaron que Villarreal también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo. Cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona familiarizada con su caso", indica el diario.

Sobre la presunta investigación que se habría abierto en Estados Unidos por el huachicol, el gobernador lo negó.

“El reportaje pretende vincularme con actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustible conocido públicamente como huachicol, lo niego de manera categórica absoluta y contundente: jamás he participado, promovido, protegido ni mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza ni con ninguna otra conducta al margen de la ley. Mi trayectoria es pública y conocida por las y los tamaulipecos”, dijo el político morenista.