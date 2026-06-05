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Américo Villarreal dice que tiene su visa: “No he cometido ningún delito”

El gobernador de Tamaulipas mostró ante representantes de medios de comunicación su visa y aseguró que el gobierno de EU no le ha notificado de alguna cancelación, revocación o restricción.
vie 05 junio 2026 01:58 PM
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americo villarreal
En un posicionamiento público, el gobernador de Tamaulipas rechazó que Estados Unidos le retirara la visa. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro)

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, aseguró este viernes que cuenta con su visa estadounidense y aclaró que hasta ahora el gobierno de Donald Trump no le ha notificado sobre una cancelación, como lo reveló hace unos días el diario Los Ángeles Times.

“El reportaje sostiene que mi visa fue retirada y que ingreso a los Estados Unidos mediante un permiso especial, esta afirmación también es falsa. Cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna'', dijo.

''Jamás he viajado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me corresponde como gobernador de Tamaulipas”, afirmó este viernes al fijar un posicionamiento público.

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Frente a representantes de medios de comunicación convocados al salón Independencia del Palacio de Gobierno, Villarreal mostró su visa estadounidense como prueba de que no le fue revocada.

Esta semana el diario Los Ángeles Times reportó que a Villarreal y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se les retiró la visa y que además estarían siendo investigados por huachicol o por vínculos con el crimen organizado.

"La investigación contra Villarreal, de 68 años, está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, un lucrativo comercio ilegal conocido en México como huachicol , según fuentes cercanas al caso. Estas mismas fuentes indicaron que Villarreal también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo. Cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona familiarizada con su caso", indica el diario.

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Sobre la presunta investigación que se habría abierto en Estados Unidos por el huachicol, el gobernador lo negó.

“El reportaje pretende vincularme con actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustible conocido públicamente como huachicol, lo niego de manera categórica absoluta y contundente: jamás he participado, promovido, protegido ni mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza ni con ninguna otra conducta al margen de la ley. Mi trayectoria es pública y conocida por las y los tamaulipecos”, dijo el político morenista.

Tengo la conciencia tranquila. No he cometido delito alguno, no tengo relación con organizaciones criminales, no he colaborado con ningún gobierno extranjero".
Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.

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Villarreal, médico de profesión, afirmó que como gobernador ha realizado varias visitas de trabajo a Estados Unidos.

“Desde el inicio de mi administración he podido estar en ciudades como Washington, he estado en Nueva York, incluso a una invitación a las Naciones Unidas en Houston, en San Antonio. En nuestra frontera, he visitado los condados de nuestra frontera principalmente Laredo, Texas hemos tenido trabajo en forma conjunta incluso con funcionarios americanos”, comentó.

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El gobernador manifestó que su equipo legal ya analiza si se presenta algún recurso contra el periodista Steve Fisher por las acusaciones, de las que no hay pruebas, o solo piden el derecho de réplica.

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