Autoridades detienen a director y sargento de la academia militarizada por la muerte de Dafne Zapata

La otra persona detenida es Danna Yanina Cruz, de 18 años, quien fue aprehendida luego de que la Fiscalía clasificara como feminicidio la muerte de Dafne, debido a que la autopsia concluyó que falleció por asfixia por sumersión en agua.

El pasado 13 de julio, Dafne Zapata acudió a un campamento de verano en esa escuela. Dos días después, personal del plantel le avisó a su madre que la joven se desmayó en un entrenamiento y se golpeó en la boca.

Para el 16 de julio, le informaron que la adolescente tenía otras afectaciones, como vómito, pero en ningún momento la joven habló con su mamá. Por la noche del mismo día, la academia dijo que Dafne se había desvanecido y que no tenía signos vitales. Un día después, la escuela entregó el cuerpo de Dafne a su madre.

Alejandra Quintos asegura que su hija iba con el cabello mojado, vomitada y con agua en los pulmones, por lo que acusa que fue torturada violentada en la Academia Militarizada Doenitz, de Ciudad Madero.