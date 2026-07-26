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Autoridades detienen a director y sargento de la academia militarizada por la muerte de Dafne Zapata

El pasado 13 de julio, Dafne Zapata acudió a un campamento de verano en la escuela militarizada Marina Doenitz, dos días después, le avisaron a su mamá que no tenía signos vitales.
dom 26 julio 2026 11:14 AM
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La Fiscalía informó que la autopsia concluyó que Dafne Zapata falleció por asfixia por sumersión en agua. (Foto: Google Maps)

Agentes de la Fiscalía de Tamaulipas detuvieron a Jorge Luis Ponce Ortega y a Estrellita Mora Díaz, director y responsable del área femenil, respectivamente, de la academia militarizada Marina Doenitz, donde murió Dafne Zapata Quintos.

Con ellos suman tres detenidos por la muerte de Dafne, quien falleció el pasado 16 de julio, días después de ingresar a un curso de verano en el plantel militarizado.

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La otra persona detenida es Danna Yanina Cruz, de 18 años, quien fue aprehendida luego de que la Fiscalía clasificara como feminicidio la muerte de Dafne, debido a que la autopsia concluyó que falleció por asfixia por sumersión en agua.

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El pasado 13 de julio, Dafne Zapata acudió a un campamento de verano en esa escuela. Dos días después, personal del plantel le avisó a su madre que la joven se desmayó en un entrenamiento y se golpeó en la boca.

Para el 16 de julio, le informaron que la adolescente tenía otras afectaciones, como vómito, pero en ningún momento la joven habló con su mamá. Por la noche del mismo día, la academia dijo que Dafne se había desvanecido y que no tenía signos vitales. Un día después, la escuela entregó el cuerpo de Dafne a su madre.

Alejandra Quintos asegura que su hija iba con el cabello mojado, vomitada y con agua en los pulmones, por lo que acusa que fue torturada violentada en la Academia Militarizada Doenitz, de Ciudad Madero.

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El caso conmocionó al país e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se haga justicia en el caso. También explicó que los gobiernos estatales deben revisar cómo operan estos centros, pues aseguró que estas escuelas de militarización no pertenecen a la Secretaria de la Defensa Nacional, sino a los gobiernos estatales.

"No dependen de la Sedena. Son centros estatales, de educación, que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, dijo.

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Feminicidios Tamaulipas Violencia de género

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