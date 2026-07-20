Cómo ocurrió la muerte de Dafne Zapata durante el campamento militarizado

De acuerdo con información de noticieros N+, Dafne Zapata Quintos Martínez ingresó el 13 de julio de 2026 al campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en la avenida Francisco Sarabia, en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La adolescente, originaria de El Mante, participaría en las actividades dirigidas a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, las cuales estaban programadas para concluir el 31 de julio de 2026.

Sin embargo, la noche del 16 de julio, su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada del personal de la academia para informarle que su hija se había sentido mal. Cuando pidió que la trasladaran a un hospital recibió la noticia de que la menor ya había fallecido.

Mientras peritos realizaban el levantamiento del cuerpo en las instalaciones, la madre expresó su indignación.

"No es justo, tiene 4 días aquí y me la van a entregar muerta", declaró.

Qué se sabe sobre la causa de muerte

Hasta ahora, la Fiscalía de Tamaulipas no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso.

La madre de Dafne aseguró haber recibido los resultados de la necropsia practicada a su hija. Según ese testimonio, la menor falleció por asfixia y durante el estudio forense se encontró agua en sus pulmones.

"El resultado es fatal, su cuerpecito ya no resistió... por eso murió. Y tenía mucha agüita en sus pulmones", afirmó Alejandra Quintos en declaraciones difundidas por N+.