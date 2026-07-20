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Dafne murió en un campamento militarizado: la cronología del caso que indigna a Tamaulipas

La muerte de una adolescente durante un campamento de verano ha generado indignación y una investigación que aún busca esclarecer qué ocurrió.
lun 20 julio 2026 01:15 PM
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La familia continúa exigiendo justicia y espera que las diligencias permitan reconstruir lo ocurrido para conocer con precisión las circunstancias que llevaron a la muerte de la adolescente. (Google Maps)

Una llamada inesperada cambió por completo las vacaciones de una familia tamaulipeca. Dafne Zapata Quintos Martínez, de apenas 13 años, había ingresado a un campamento de verano en una academia militarizada cuando, pocos días después, perdió la vida en circunstancias que aún generan preguntas.

Mientras la investigación continúa, familiares, autoridades municipales y la comunidad han reaccionado al caso, que ha provocado indignación y un llamado para esclarecer lo ocurrido.

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Cómo ocurrió la muerte de Dafne Zapata durante el campamento militarizado

De acuerdo con información de noticieros N+, Dafne Zapata Quintos Martínez ingresó el 13 de julio de 2026 al campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en la avenida Francisco Sarabia, en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La adolescente, originaria de El Mante, participaría en las actividades dirigidas a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, las cuales estaban programadas para concluir el 31 de julio de 2026.

Sin embargo, la noche del 16 de julio, su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada del personal de la academia para informarle que su hija se había sentido mal. Cuando pidió que la trasladaran a un hospital recibió la noticia de que la menor ya había fallecido.

Mientras peritos realizaban el levantamiento del cuerpo en las instalaciones, la madre expresó su indignación.

"No es justo, tiene 4 días aquí y me la van a entregar muerta", declaró.

Qué se sabe sobre la causa de muerte

Hasta ahora, la Fiscalía de Tamaulipas no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso.

La madre de Dafne aseguró haber recibido los resultados de la necropsia practicada a su hija. Según ese testimonio, la menor falleció por asfixia y durante el estudio forense se encontró agua en sus pulmones.

"El resultado es fatal, su cuerpecito ya no resistió... por eso murió. Y tenía mucha agüita en sus pulmones", afirmó Alejandra Quintos en declaraciones difundidas por N+.

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Al no existir hasta el momento un comunicado oficial de la Fiscalía sobre los resultados periciales, esa información corresponde al testimonio ofrecido por la madre de la adolescente.

La familia exige justicia y llevar el caso hasta las últimas consecuencias

Desde que se confirmó el fallecimiento, la madre de Dafne ha señalado que buscará que los hechos sean completamente esclarecidos.

También sostuvo que no detendrá su búsqueda de justicia y responsabilizó a las autoridades competentes de investigar lo ocurrido dentro del campamento.

"No me importa llegar hasta las últimas consecuencias, es mi única hija", expresó mientras permanecía afuera de la academia.

Más adelante reiteró:

"Me voy a ir a acusarlos hasta las últimas instancias, hasta donde tope, porque esto no se puede quedar así".

Quién era Dafne Zapata Quintos

Además de ser estudiante, Dafne era conocida entre familiares y amigos por participar activamente en distintas actividades deportivas y artísticas.

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Con apenas 13 años, practicaba box en un gimnasio de El Mante, donde entrenadores y compañeros la recordaron como una joven disciplinada, constante y apasionada por ese deporte.

También disfrutaba del baile y formó parte de la Academia Mante, institución en la que fue coronada como Reina 2024. Tras conocerse su fallecimiento, integrantes de la academia pidieron justicia y recordaron el cariño que le tenían.

Su madre, Alejandra Quintos, es profesora y Dafne era su única hija.

Personas cercanas a la familia señalaron que ingresó al campamento militarizado con la intención de fortalecer su carácter, ya que era una adolescente tímida que buscaba vivir una experiencia diferente durante sus vacaciones de verano.

Familiares también informaron que el último adiós se realizaría en El Mante, donde solicitaron vestir de blanco para honrar su memoria.

Qué dijeron las autoridades municipales sobre el caso

Tras darse a conocer la muerte de la menor, el Gobierno Municipal de El Mante y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) El Mante emitieron un Comunicado Oficial fechado el 17 de julio de 2026.

En el documento expresaron su solidaridad con la familia de Dafne y manifestaron su respaldo a su madre, Alejandra Quintos.

Dentro del comunicado, el gobierno municipal informó que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF El Mante intervendrá de manera inmediata para brindar acompañamiento legal y jurídico.

Asimismo, indicó que un equipo de profesionales asesorará a la familia durante el proceso y reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el Ayuntamiento señaló que confía en que las instituciones de justicia realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el campamento militarizado.

Qué falta por esclarecer en la investigación

Aunque ya existe una investigación en curso y el caso ha generado una fuerte reacción social en Tamaulipas, todavía permanecen abiertas varias interrogantes sobre lo ocurrido durante los días que Dafne permaneció en la academia militarizada.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía de Tamaulipas no había emitido un comunicado oficial para informar públicamente los avances de la investigación, la causa de muerte determinada por la autoridad ministerial o las posibles responsabilidades derivadas del caso.

Mientras tanto, la familia continúa exigiendo justicia y espera que las diligencias permitan reconstruir lo ocurrido para conocer con precisión las circunstancias que llevaron a la muerte de la adolescente.

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Tamaulipas Inseguridad

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