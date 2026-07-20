Con apenas 13 años, practicaba box en un gimnasio de El Mante, donde entrenadores y compañeros la recordaron como una joven disciplinada, constante y apasionada por ese deporte.
También disfrutaba del baile y formó parte de la Academia Mante, institución en la que fue coronada como Reina 2024. Tras conocerse su fallecimiento, integrantes de la academia pidieron justicia y recordaron el cariño que le tenían.
Su madre, Alejandra Quintos, es profesora y Dafne era su única hija.
Personas cercanas a la familia señalaron que ingresó al campamento militarizado con la intención de fortalecer su carácter, ya que era una adolescente tímida que buscaba vivir una experiencia diferente durante sus vacaciones de verano.
Familiares también informaron que el último adiós se realizaría en El Mante, donde solicitaron vestir de blanco para honrar su memoria.
Qué dijeron las autoridades municipales sobre el caso
Tras darse a conocer la muerte de la menor, el Gobierno Municipal de El Mante y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) El Mante emitieron un Comunicado Oficial fechado el 17 de julio de 2026.
En el documento expresaron su solidaridad con la familia de Dafne y manifestaron su respaldo a su madre, Alejandra Quintos.
Dentro del comunicado, el gobierno municipal informó que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF El Mante intervendrá de manera inmediata para brindar acompañamiento legal y jurídico.
Asimismo, indicó que un equipo de profesionales asesorará a la familia durante el proceso y reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, el Ayuntamiento señaló que confía en que las instituciones de justicia realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el campamento militarizado.