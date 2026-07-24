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Caso Dafne Zapata: dictan prisión preventiva a Danna Yanina mientras familia exige cuatro detenciones más

Las investigaciones por la muerte de la menor continúan y sus familiares mantienen la exigencia de que todos los responsables enfrenten a la justicia.
vie 24 julio 2026 01:56 PM
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La familia continúa exigiendo justicia y espera que las diligencias permitan reconstruir lo ocurrido para conocer con precisión las circunstancias que llevaron a la muerte de la adolescente. (Foto: Google Maps)

La investigación por el feminicidio de Dafne Zapata registró un nuevo avance judicial luego de que Danna Yanina "N", de 18 años, fuera presentada ante un juez en Tamaulipas, donde fue imputada por ese delito y se le dictó prisión preventiva.

Aunque se trata de la primera detención relacionada con el caso, la familia de la adolescente asegura que las investigaciones aún no concluyen y pide que otras cuatro personas sean detenidas por su presunta participación en los hechos.

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Dictan prisión preventiva a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata

De acuerdo con N+, la audiencia inicial de Danna Yanina "N" se llevó a cabo en los Juzgados de Altamira, Tamaulipas, por el feminicidio de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que murió hace una semana durante un campamento de verano en una academia militar de Ciudad Madero.

La joven acudió voluntariamente a declarar ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Al salir de las instalaciones, agentes ministeriales cumplimentaron la primera orden de aprehensión por este caso y posteriormente fue trasladada al Centro Integral de Justicia en Altamira, donde enfrentó la imputación por feminicidio en una audiencia realizada a puerta cerrada. Como medida cautelar, un juez le dictó prisión preventiva.

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Dafne murió en un campamento militarizado: la cronología del caso que indigna a Tamaulipas

La familia asegura que aún faltan cuatro personas por detener

Tras la audiencia, los familiares de Dafne Zapata afirmaron que la captura de Danna Yanina representa un avance, pero insistieron en que la justicia aún no está completa porque consideran que faltan cuatro personas más por ser detenidas e investigadas.

También señalaron que, pese a tener 18 años, la ahora imputada pudo haber denunciado la violencia que presuntamente ocurría dentro de la academia. Según los testimonios recabados, en ese lugar se maltrataba a menores de manera constante y Danna Yanina presuntamente se encontraba presente cuando esos hechos ocurrían.

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Qué relación tenía Danna Yanina con la Academia Militarizada Doenitz

Antes de su detención, Danna Yanina se desempeñaba como auxiliar e instructora en la Academia Militarizada Doenitz, institución donde se realizó el campamento de verano en el que murió la adolescente.

Las investigaciones continúan para determinar lo ocurrido dentro de las instalaciones y establecer la posible responsabilidad de todas las personas involucradas en los hechos.

La comunidad escolar volvió a exigir justicia por Dafne Zapata

El caso provocó una nueva movilización en Ciudad Mante, donde alumnos, maestros y miembros de la comunidad de la Escuela Secundaria General 3 "Profesor Juan Camacho Cervantes" realizaron una caminata silenciosa para exigir justicia por la adolescente.

La manifestación buscó mantener visible el caso y reiterar el llamado para que las autoridades esclarezcan completamente el feminicidio y finquen responsabilidades a todas las personas que resulten implicadas.

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Tamaulipas Inseguridad

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