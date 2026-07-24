Caso Dafne Zapata: dictan prisión preventiva a Danna Yanina mientras familia exige cuatro detenciones más

Dictan prisión preventiva a Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata

De acuerdo con N+, la audiencia inicial de Danna Yanina "N" se llevó a cabo en los Juzgados de Altamira, Tamaulipas, por el feminicidio de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que murió hace una semana durante un campamento de verano en una academia militar de Ciudad Madero.

La joven acudió voluntariamente a declarar ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Al salir de las instalaciones, agentes ministeriales cumplimentaron la primera orden de aprehensión por este caso y posteriormente fue trasladada al Centro Integral de Justicia en Altamira, donde enfrentó la imputación por feminicidio en una audiencia realizada a puerta cerrada. Como medida cautelar, un juez le dictó prisión preventiva.

La familia asegura que aún faltan cuatro personas por detener

Tras la audiencia, los familiares de Dafne Zapata afirmaron que la captura de Danna Yanina representa un avance, pero insistieron en que la justicia aún no está completa porque consideran que faltan cuatro personas más por ser detenidas e investigadas.

También señalaron que, pese a tener 18 años, la ahora imputada pudo haber denunciado la violencia que presuntamente ocurría dentro de la academia. Según los testimonios recabados, en ese lugar se maltrataba a menores de manera constante y Danna Yanina presuntamente se encontraba presente cuando esos hechos ocurrían.