Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Habrá paro de transportistas el 24 de junio, día que juega la selección mexicana en CDMX

Los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas exigen soluciones a sus diversas demandas, entre ellas, mayor seguridad en carreteras.
jue 04 junio 2026 10:46 AM
Añadir Expansión Política en Google
Amotac confirma paro de transportistas el 24 de junio, día que juega la selección mexicana en CDMX
Los transportistas alistan una serie de movilizaciones en las principales carreteras del país el día en que la selección mexicana juega un partido del Mundial de Futbol 2026. (Foto: Facebook Amotac)

Los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) alistan una manifestación en las principales carreteras del país debido a la falta de soluciones a las demandas de los transportistas de los sectores de carga, turismo y pasaje.

El paro nacional se prevé para el miércoles 24 de junio, fecha en donde también se jugará el partido de la selección de Chequia vs. México en el Estadio Banorte en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén serias afectaciones de movilidad.

Publicidad

¿Qué piden los transportistas?

En un comunicado dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los transportistas enlistan los principales puntos por los que alistan el paro y manifestación pacífica, y destacan lo siguiente:

Seguridad en carreteras. Actualmente vivimos la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales, carecemos de vigilancia y operativos realmente efectivos por parte de la Guardia Nacional.

  • Regulación de grúas, que se apliquen las tarifas oficiales a nivel nacional, estatal y municipal.
  • Permiso municipal. No estamos de acuerdo en la exigencia de un pago municipal para ingresar a las ciudades para realizar nuestro trabajo de abastecer de mercancías y canasta básica.
  • Tarifas oficiales de operación para el transporte de carga, ya que sin estas, el transportista jamás podrá renovar sus unidades.
  • Trámites por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Tenemos un gran atraso en placas, licencias, certificados, y lo relacionado que nos impide que nos impide estar actualizados y somos sancionados por este motivo.
  • Alto a las extorsiones en retenes federales y militares. Deben ser vigilados por personal confiable y trabajar de acuerdo a su capacidad sin afectar al transportista.
  • Dotación de placas y actualización de documentos por parte de la SICT. Dirigidos a los vehículos de carga y turismo de modelos atrasados que ya se encuentran registrados en su sistema.
  • Modificar el artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas. Que sanciona penalmente a los conductores por transportar agua.
  • Alto a la persecución del pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales.
Publicidad

Los integrantes de la Amotac detallaron que las movilizaciones arrancarán a las 07:00 horas y en caso de no ser atendidas sus exigencias por parte de las autoridades correspondientes, realizarán una marcha rumbo al Zócalo de la CDMX.

“Lamentamos las molestias y el tráfico que se ocasione en las carreteras del país, pues la falta de resultados nos orillan a tomar estas acciones para llamar su atención, necesitamos acciones contundentes y un verdadero compromiso hacia nuestro sector, se les olvida que el transporte en todas sus modalidades es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país y todos necesitamos luchar por un transporte digno y justo”, destaca el comunicado.

Leer más:

paro-de-transportistas
México

Paro de transportistas: ¿Por qué la Amotac bloquea carreteras y qué pide?

Estas movilizaciones se suman a las que ya realizan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes ya realizan manifestaciones y bloqueos en el centro de la CDMX, y quienes llamaron a otras organizaciones como las madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, activistas contra la gentrificación, y demás para un boicot contra el Mundial de Futbol 2026, cuando los ojos del mundo estarán dirigidos a México, uno de los países organizadores junto a Estados Unidos y Canadá.

Publicidad

¿Qué es la Amotac?

Amotac son las siglas de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Se trata de una organización civil conformada por propietarios y operadores de distintos tipos de transporte, como tráilers, tracto camiones y autobuses de pasajeros.

Tags

Transporte Carretera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad