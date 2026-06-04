Amotac confirma paro de transportistas el 24 de junio, día que juega la selección mexicana en CDMX

Los integrantes de la Amotac detallaron que las movilizaciones arrancarán a las 07:00 horas y en caso de no ser atendidas sus exigencias por parte de las autoridades correspondientes, realizarán una marcha rumbo al Zócalo de la CDMX.

“Lamentamos las molestias y el tráfico que se ocasione en las carreteras del país, pues la falta de resultados nos orillan a tomar estas acciones para llamar su atención, necesitamos acciones contundentes y un verdadero compromiso hacia nuestro sector, se les olvida que el transporte en todas sus modalidades es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país y todos necesitamos luchar por un transporte digno y justo”, destaca el comunicado.

Estas movilizaciones se suman a las que ya realizan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes ya realizan manifestaciones y bloqueos en el centro de la CDMX, y quienes llamaron a otras organizaciones como las madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, activistas contra la gentrificación, y demás para un boicot contra el Mundial de Futbol 2026, cuando los ojos del mundo estarán dirigidos a México, uno de los países organizadores junto a Estados Unidos y Canadá.