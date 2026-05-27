Los maestros de la CNTE defienden su plantón: “No luchamos solo por nuestro salario, también por la educación”

Hace 24 años que es maestro de educación indígena porque es hablante de la lengua ayuuk y no observa mejoras. En el municipio de Santa María Tepantlali, donde da clases, los docentes caminan entre seis y hasta 12 horas para llegar a las escuelas de las zonas más remotas.

“Y lo dan todo por llevar su servicio hacia los pueblos, hacia los niños que no tienen las condiciones, que apenas tienen para comer, no cuentan con materiales didácticos y el maestro proporciona un lápiz, un cuaderno, porque tiene el amor de realizar su profesión”.

Estos contextos los llevaron a solicitar al gobierno federal un mayor presupuesto en educación, otra de las demandas que plasmaron en un pliego petitorio.

Aunque existe el programa de becas, afirma que el monto es insuficiente para cubrir las necesidades de los alumnos. Tampoco el programa La Escuela es Nuestra, que otorga recursos para infraestructura escolar.

“No ha sido suficiente porque hay escuelas también que no tienen techo, no tienen pared y no están en condiciones”, describe.

Martínez defiende las demandas de la CNTE al considerar que no son excesivas, sino una forma de buscar justicia social.

“Si revisamos el salario del maestro, es muy poco, muy raquítico, con 15,000 no alcanza para tener una vida digna. Pero no solo luchamos por nuestros salarios, sino luchamos por la educación, exigimos justicia social”, afirma.

Riesgos de las protestas

Y protestar tampoco es fácil, explican los docentes. Caminar o esperar varias horas bajo el sol, comer mal, dormir en medio de lluvias o frío afecta la salud.

La CNTE ya registra afectaciones en sus compañeros. El lunes por la noche, en el plantón instalado en la calle 5 de Mayo, murió de un infarto el profesor Ismael Arriaga Villar. Tenía 44 años.

“Muchos se han quedado en el camino”, dice otro maestro. Algunos por enfermedades y otros por accidentes automovilísticos.

A esto se suman los enfrentamientos con los policías. Este 25 de mayo, por ejemplo, granaderos de la Ciudad de México los bloquearon y gasearon para impedirles el acceso al Zócalo capitalino.

Este martes, en Villa de Mitla, Oaxaca, donde otros contingentes se manifiestan también, los docentes fueron atacados por un grupo de hombres armados que dispararon al aire mientras los manifestantes corrían para ponerse a salvo.

Para Clitali de Jesús, una maestra de primaria, es la vocación lo que les ayuda a luchar contra los desafíos administrativos, laborales y de infraestructura escolar.

“Así tengamos un alumno o siete alumnos en una comunidad alejada, tienen el mismo derecho a la educación que un niño de la zona urbana”, afirma.