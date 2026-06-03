La alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX) implementó un tarjetón digital para que vecinos de las colonias aledañas al Estadio Banorte puedan ingresar sin problemas y con el objetivo de reducir el tránsito por la zona durante los partidos del Mundial de Futbol 2026, entre ellos, el juego de la selección de México vs. Sudáfrica el 11 de junio.
Este documento funcionará mediante un código QR, el cual se vinculará a un vehículo en específico y no permitirá transferencias.
¿Quién puede tener el tarjetón digital?
Este documento digital está dirigido únicamente a las personas que habitan dentro de la llamada primera milla con el objetivo de restringir el tránsito vehicular alrededor del Estadio y que haya complicaciones de movilidad.
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La llamada primera milla se visualiza dentro del perímetro comprendido entre avenida Santa Úrsula, Periférico Sur, Circuito Azteca, Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Las Torres, Boulevard Gran Sur y avenida del Imán.
También los vecinos de las colonias El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal, deben contar con el tarjetón digital.
Requisitos
A pesar de que las autoridades de la alcaldía ya realizaron un censo para dar el tarjetón digital, las personas que aún no lo tengan, deben acudir al módulo que se encuentra en el Centro de las Artes Santa Úrsula, en la esquina de la calle San Ricardo y avenida Santa Úrsula, en un horario de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.
Los propietarios de vehículos y motocicletas deben acudir con la siguiente documentación:
Identificación oficial vigente.
Tarjeta de circulación actual.
Datos del vehículo: marca, modelo, color y placas. El domicilio deberá coincidir con el registrado en la tarjeta de circulación.
Si rentas una vivienda, deberás presentar el contrato de arrendamiento vigente o un recibo reciente de servicios como agua, luz o telefonía fija.
En caso de contar con más unidades, se debe presentar la documentación de cada vehículo.
La alcaldía detalló que la movilidad peatonal está garantizada y que los propietarios de vehículos y motocicletas que no habiten en la zona sí podrán circular, solo se restringirá su acceso durante el operativo policial que se implementará entre las 08:00 y 10: horas de los días en que haya partido hasta dos horas después de que éstos finalicen.
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El tarjetón se podrá utilizar durante los cinco partidos que se tienen programados que se jueguen en el Estadio Banorte cuyas fechas y partidos son los siguientes:
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que para garantizar la seguridad de los asistentes a todas las actividades que se tienen programadas en el Zócalo capitalino, las 16 alcaldías, además del Estadio Ciudad de México, entre el 11 de junio y el 19 de julio, se desplegará a 56,320 mujeres y hombres policías, apoyados de más de 1,000 vehículos oficiales, grúas, motopatrullas, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y los cinco helicópteros de los Cóndores.
En este sentido, en el Estadio Ciudad de México y en el Zócalo capitalino, la SSC desplegará 9,194 policías, apoyados de 923 vehículos oficiales.
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Agentes de Tránsito realizarán los cortes viales necesarios en las inmediaciones del recinto deportivo, y brindarán los apoyos para la correcta operación de los sistemas de movilidad y traslado de personas hacia y desde Estadio, como el Park, y Park & Ride, las bahías de ascenso y descenso de taxis autorizados y servicios de aplicación, los puntos para traslado en bicicleta, así como las rutas semipeatonales; por lo cual se ofrece a los automovilistas considerar las siguientes alternativas viales:
Al norte avenida División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior
Al sur anillo Periférico, San Fernando y Avenida Insurgentes
Al oriente División del Norte, avenida Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional
Al poniente avenida Aztecas, avenida Universidad, avenida Insurgentes y avenida Revolución