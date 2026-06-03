La llamada primera milla se visualiza dentro del perímetro comprendido entre avenida Santa Úrsula, Periférico Sur, Circuito Azteca, Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Las Torres, Boulevard Gran Sur y avenida del Imán.

También los vecinos de las colonias El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal, deben contar con el tarjetón digital.

Requisitos

A pesar de que las autoridades de la alcaldía ya realizaron un censo para dar el tarjetón digital, las personas que aún no lo tengan, deben acudir al módulo que se encuentra en el Centro de las Artes Santa Úrsula, en la esquina de la calle San Ricardo y avenida Santa Úrsula, en un horario de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Los propietarios de vehículos y motocicletas deben acudir con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

Tarjeta de circulación actual.

Datos del vehículo: marca, modelo, color y placas. El domicilio deberá coincidir con el registrado en la tarjeta de circulación.

Si rentas una vivienda, deberás presentar el contrato de arrendamiento vigente o un recibo reciente de servicios como agua, luz o telefonía fija.

En caso de contar con más unidades, se debe presentar la documentación de cada vehículo.

La alcaldía detalló que la movilidad peatonal está garantizada y que los propietarios de vehículos y motocicletas que no habiten en la zona sí podrán circular, solo se restringirá su acceso durante el operativo policial que se implementará entre las 08:00 y 10: horas de los días en que haya partido hasta dos horas después de que éstos finalicen.