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Estados

Marina detiene a Audias Flores, 'El Jardinero', posible sucesor de 'El Mencho'

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que 'El Jardinero' era buscado por el gobierno de Estados Unidos y que se ofrecía una recompensa de 5 millones dólares.
lun 27 abril 2026 03:10 PM
el jerdinero cjng.png
(DEA)

La Secretaría de Marina dio un fuerte golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este lunes se detuvo a Audias Flores Silva, alías “El Jardinero”, uno de los nombres que sonaron como posible sucesor de la organización criminal que era liderada por Nemesio Oseguera Cervantes.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la detención se realizó este lunes en Nayarit.

"En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero'", informó en sus redes sociales.

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Audias Flores era buscado por el gobierno de Estados Unidos, el cual ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

Tras el deceso de Nemesio Oseguera, alías 'El Mencho', 'El Jardinero' fue señalado como su posible sucesor para encabezar el CJNG, que en febrero de 2025 fue nombrado como Organización Terrorista Extranjera por el gobierno de Estados Unidos.

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En febrero pasado, el gabinete de seguridad, con inteligencia de Estados Unidos, realizó un operativo para detener a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco. Durante el dispositivo, 'El Mencho' fue abatido.

El especialista en seguridad y profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez Valdés, aseguró que tres eran los posibles sucesores a encabezar la organización criminal más violenta y poderosa de México: Juan Carlos Valencia González, 'El 03', Audias Flores Silva, alías 'El Jardinero', y Heraclio Guerrero Martínez, 'El Tío Lako'.

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De acuerdo con la DEA , Audias Flores Silva es conocido como 'El Jardinero', 'El Comandante' o 'El Mata Jefes'.

Era buscado por “conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína para su importación a Estados Unidos”.

En su ficha de búsqueda, se detalla que Flores Silva nació en 1980 y se advierte que podría estar armado.

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En su mensaje, Omar García Harfuch realizó un reconocimiento a los integrantes de la Secretaría de Marina.

“Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres de Semar por su valentía, disciplina y compromiso en esta operación”, comentó.

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CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho" Omar García Harfuch

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