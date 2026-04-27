La Secretaría de Marina dio un fuerte golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este lunes se detuvo a Audias Flores Silva, alías “El Jardinero”, uno de los nombres que sonaron como posible sucesor de la organización criminal que era liderada por Nemesio Oseguera Cervantes.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la detención se realizó este lunes en Nayarit.

"En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero'", informó en sus redes sociales.