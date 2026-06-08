López Beltán tomó la decisión tras dedicarse a apuntalar a su partido en Coahuila con el fin de arrebatar al PRI el control del Congreso local, pues el estado es el único donde el partido encabezado por Alejandro Moreno nunca ha perdido la gubernatura.

La entidad es una de las dos entidades donde el tricolor aún conserva el poder estatal. La otra es Durango.

La elección de este domingo no solo puso en juego la integración del Legislativo local, sino también la fortaleza y la permanencia política del PRI en uno de sus territorios históricos, pues desde 2019 el partido ha perdido la gubernatura de 11 estados.

Además de que es la antesala a las próximas elecciones de 2027, cuando se renueve la gubernatura de 17 estados y el Congreso de la Unión.

Por ello, Morena se dedicó de lleno a ganar la elección, aunque fuera local. Por ello, en abril pasado diputados federales morenistas anunciaron que acudirían personalmente y apoyarían la operación electoral en Coahuila.

Durante la jornada electoral de este domingo, el senador Luis Fernando Salazar comentó que diversos legisladores de Morena y del PT acudieron al estado para observar las elecciones, pero fueron agredidos.

"Son hechos, cosas que estamos medio acostumbrados que ocurran aquí en Coahuila, algún hostigamiento por parte de elementos de seguridad a Diputados federales, ayer en la noche", manifestó.

"Andy" era el encargado de conducir la estrategia territorial en la entidad, pues al ser Secretario de Organización de Morena su función era construir, coordinar y movilizar la estructura base para garantizar la promoción y defensa del voto en cada proceso electoral.

Ante su renuncia como secretario, Ariadna Montiel, quien asumió la dirigencia de Morena el 3 de mayo, se encargó de la organización.

Esta sería la segunda ocasión en que el hijo de López Obrador se enfrenta al PRI y pierde. La primera vez fue en 2025, en la elección de Durango y Veracruz. En aquella ocasión Morena, bajo la organización de López Beltrán, perdió 48 municipios entre las dos entidades.