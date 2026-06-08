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Elecciones Coahuila 2026: sin 'Andy' López Beltrán como operador de Morena, el PRI retiene el estado

Con 100% de las actas computadas del PREP, el PRI ganó las 16 diputaciones de Coahuila, por lo que seguirá controlando el Congreso del estado.
lun 08 junio 2026 01:54 PM
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López Beltrán enfrenta críticas por alejarse de la austeridad de Morena, incluso por un lujoso viaje a Japón. (Cuartoscuro)

Los resultados electorales en Coahuila dieron un respiro al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al ganar las 16 diputaciones locales. El triunfó se consolidó tras la salida de Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", quien durante meses se dedicó a operar en el estado a favor de Morena.

Hace dos semanas, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador renunció a la Secretaría de Organización de Morena para ser candidato a diputado federal en 2027, por lo que dejó la operación territorial del estado a una semana de que concluyeran las campañas locales.

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López Beltán tomó la decisión tras dedicarse a apuntalar a su partido en Coahuila con el fin de arrebatar al PRI el control del Congreso local, pues el estado es el único donde el partido encabezado por Alejandro Moreno nunca ha perdido la gubernatura.

La entidad es una de las dos entidades donde el tricolor aún conserva el poder estatal. La otra es Durango.

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La elección de este domingo no solo puso en juego la integración del Legislativo local, sino también la fortaleza y la permanencia política del PRI en uno de sus territorios históricos, pues desde 2019 el partido ha perdido la gubernatura de 11 estados.

Además de que es la antesala a las próximas elecciones de 2027, cuando se renueve la gubernatura de 17 estados y el Congreso de la Unión.

Por ello, Morena se dedicó de lleno a ganar la elección, aunque fuera local. Por ello, en abril pasado diputados federales morenistas anunciaron que acudirían personalmente y apoyarían la operación electoral en Coahuila.

Durante la jornada electoral de este domingo, el senador Luis Fernando Salazar comentó que diversos legisladores de Morena y del PT acudieron al estado para observar las elecciones, pero fueron agredidos.

"Son hechos, cosas que estamos medio acostumbrados que ocurran aquí en Coahuila, algún hostigamiento por parte de elementos de seguridad a Diputados federales, ayer en la noche", manifestó.

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"Andy" era el encargado de conducir la estrategia territorial en la entidad, pues al ser Secretario de Organización de Morena su función era construir, coordinar y movilizar la estructura base para garantizar la promoción y defensa del voto en cada proceso electoral.

Ante su renuncia como secretario, Ariadna Montiel, quien asumió la dirigencia de Morena el 3 de mayo, se encargó de la organización.

Esta sería la segunda ocasión en que el hijo de López Obrador se enfrenta al PRI y pierde. La primera vez fue en 2025, en la elección de Durango y Veracruz. En aquella ocasión Morena, bajo la organización de López Beltrán, perdió 48 municipios entre las dos entidades.

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Las campañas en Coahuila

El proselitismo en Coahuila estuvo marcado por las acusaciones en contra del candidato Tony Flores, abanderado a diputado de la coalición Morena-PT en el Distrito 06, acusado de presunto caso de abuso sexual en Estados Unidos.

Flores, llamado "Lord Lamborghini" por presumir su vehículo de ese modelo valuado en 7.5 millones de pesos, no desmiente hasta el momento los señalamientos.

El especialista Juan Pablo Navarrete Vela, politólogo e investigador de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán, indica que el PRI “tiene amplias posibilidades de seguir teniendo el control". En las elecciones de 2017 y 2023, cuando se renovó la gubernatura, ese partido ganó, mientras que Morena alcanzó apenas 11.91%.

El experto considera que ese podría ser el techo electoral del morenismo en la entidad, lo que no significa que haya recuperación nacional del PRI, solo indica que el tricolor aún tiene arraigo en ayuntamientos y diputaciones.

La politóloga de la UNAM, Marcela Bravo Ahuja, experta en sistema electoral y de partidos, plantea que en Coahuila “se juegan intereses nacionales en elecciones locales: "Es más una lucha de estructuras partidarias. No es un juego de participación ciudadana".

La trascendencia de este proceso es que los partidos buscan dar un mensaje nacional.

El día de la elección las confrontación aumentaron, debido a que Morena acusó al PRI de compra votos mediante el uso de códigos QR.

Por esto, el partido encabezado por Ariadna Montiel anunció que interpondría denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, la policía cibernética y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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Coahuila Va por México PRI

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