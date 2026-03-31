Si bien el pasado jueves 26 de marzo, en conferencia de prensa las autoridades ubicaron el inicio de la contingencia en los reportes costeros del 2 de marzo y atribuyeron el contaminante a tres fuentes: un buque no identificado en inmediaciones de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales, incluida una en la zona de Cantarell, las organizaciones apuntan que la pieza central de esa versión fue clara: "sembrar la idea de que el origen seguía siendo incierto o natural".

Sin embargo, la evidencia disponible de las organizaciones, aseguran que desmiente esa narrativa.

"Si un buque especializado en reparación de ductos pasó ocho días sobre un ducto activo de Pemex, en una zona de navegación restringida, mientras una gran mancha de hidrocarburos era visible y había embarcaciones de apoyo operando alrededor, no es creíble sostener que nadie sabía de dónde venía el derrame o que la explicación principal estaba en emanaciones naturales", apuntaron.

Ante esta situación, activistas insisten en que si bien el “Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas” (PNC) del Gobierno Federal, obliga a avisar de inmediato, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional. En este caso, el ocultar la fuente y omitir al responsable viola la lógica del Plan, pero también diluye o retrasa la obligación de pagar por el daño causado.

"Nada de eso fue transparentado a tiempo a la población costera. Mientras el hidrocarburo avanzaba en el mar, deliberadamente se omitió alertar a las comunidades sobre la magnitud real del vertido, su origen probable y sus riesgos. Ese ocultamiento tuvo consecuencias directas: impidió la preparación temprana de las comunidades, retrasó la presión pública para contener el derrame en origen y dejó a poblaciones pesqueras y costeras enfrentando el arribo del chapopote sin información suficiente, sin protección adecuada y sin certeza sobre los daños a la salud, a los ecosistemas y a sus medios de vida", apuntaron.

Es así que a este 31 de marzo, en las comunidades costeras, la contingencia continua provocando efectos tangibles como la caída en la actividad pesquera, afectaciones al turismo y preocupación por riesgos sanitarios asociados al contacto con residuos petroleros, peso a que gobierno informó ya que ha desplegado apoyos económicos y operativos.

Grupo interinstitucional refuerza acciones ante presencia de hidrocarburo

Desde el pasado 26 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la conformación de un Grupo Interinstitucional (GI) encargado de atender la emergencia, integrado por:

- Secretaría de Marina (Semar)

- Petróleos Mexicanos (Pemex)

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

- Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)

- Otras instancias federales y locales

A este 30 de marzo, este grupo mantiene un despliegue operativo de más de 3,000 elementos, con 47 embarcaciones, aeronaves, drones y barreras de contención para atender tanto mar abierto como zonas costeras.

Entre las acciones reportadas se encuentran labores de limpieza en playas, instalación de barreras en puntos críticos, monitoreo de fauna, vuelos de reconocimiento, modelación de la trayectoria del hidrocarburo y revisión de infraestructura petrolera en la zona de origen, particularmente en el complejo Cantarell .

Mientras que drente a Coatzacoalcos se detectaron emanaciones naturales, por lo que se activaron acciones de supervisión, contención y limpieza.

También se informó que se han implementado apoyos económicos y sanitarios para comunidades afectadas, así como programas temporales de empleo en tareas de saneamiento.

Como parte de estas acciones, se informó que al 30 de marzo, se han recolectado 785 toneladas de hidrocarburo en playas y poco más de 40 toneladas en el mar, con atención en más de 630 kilómetros de litoral.

Mientras que las investigaciones para determinar el origen del hidrocarburo continúan: de 13 buques identificados, siete ya han sido revisados y el resto están en proceso con apoyo internacional.

Sin embargo, estas acciones se desarrollan en paralelo a una investigación aún inconclusa sobre la fuente del derrame. Es así que mientras el gobierno plantea posibles causas como emanaciones naturales o la participación de embarcaciones, organizaciones civiles insisten en que existe evidencia de un origen vinculado a infraestructura petrolera desde febrero, lo que habría implicado una respuesta tardía y sin alerta pública oportuna.

🛢️🌊 Desde el 2 de marzo, el Grupo Interinstitucional (#Semarnat, @SENER_mx, @Pemex, @agencia_asea y @PROFEPA_Mx) mantiene acciones coordinadas ante la presencia de hidrocarburos en costas del Golfo de México.



En Tabasco, Veracruz y Tamaulipas se reforzaron las labores de… pic.twitter.com/Bgi3TN28ac — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) March 31, 2026

Organizaciones exigen transparencia

Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, se han sumado al llamado que organizaciones lanzaron para que Grupo Interinstitucional conformado para atender esta emergencia informe públicamente y sin evasivas, pues argumentan, "la población del Golfo de México tiene derecho a saber la verdad".

"Las comunidades costeras tienen derecho a ser alertadas, protegidas e informadas. Y las instituciones involucradas tienen la obligación de responder con verdad, transparencia, remediación y reparación, no con versiones falsas construidas para diluir responsabilidades", apuntaron.

En ese sentido exigen que se transparente desde cuándo se tuvo conocimiento del derrame, que se identifique con sustento técnico a los responsables y que se garantice la aplicación del principio de “quien contamina paga”.

También solicitan la publicación de documentos clave del Plan Nacional de Contingencia, incluidos los avisos iniciales, evaluaciones de riesgo y mapas de afectación.

Adicionalmente, exigen medidas concretas de restauración ambiental, monitoreo a largo plazo en ecosistemas como manglares y arrecifes, así como esquemas de indemnización y reparación integral para las comunidades afectadas. Otro punto central es la posible apertura de investigaciones legales y denuncias penales contra quienes resulten responsables del daño ambiental

"Lo que está en juego no se limita a esclarecer un derrame. Están en juego los proyectos de vida de las comunidades pescadoras, ecosistemas vulnerables y en riesgo, así como si el Estado tiene derecho a ocultar durante semanas un vertido de gran magnitud, dejar que llegue a las costas sin dar aviso ni reconocer responsabilidades, dejar a las comunidades sin alerta, sin preparación y sin protección, y presentarse después ante el país con una versión que la evidencia ya desmintió", advirtieron.

⚠️ ¡Al menos 630 km de costas contaminadas de petróleo!



¿Qué pasó realmente? 👇

⭕️ Imágenes satelitales del 11 al 17 de febrero ya mostraban el derrame de hidrocarburo: para el 14 de febrero la macha de petróleo tenía una dimensión del tamaño de 1,000 veces el Zócalo de la CDMX pic.twitter.com/1SDmWYYBoY — Greenpeace México (@greenpeacemx) March 29, 2026

Opacidad y silencio por parte de autoridades ambientales, una historia que se repite

Desde 2025 tras un derrame registrado en Veracruz a finales de octubre, Pablo Ramírez, campañista de Greenpeace y y Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México, coincidieron en que estos incidentes reflejan el abandono institucional y la falta de transparencia que rodean los siniestros petroleros en el país.

Ramírez criticó entonces que existe desde las instituciones federales opacidad sobre el total del hidrocarburo derramado o la magnitud del impacto ambiental que estos derrames suelen tener.

“Sin transparencia, no puede haber reparación. No sabemos cuántos litros de petróleo se derraman realmente. Lo preocupante es lo que no se recupera, lo que se infiltra en los suelos y en los mantos acuíferos. Hay muy poca información sobre el impacto real”, advirtió entonces.

Ramírez subrayó que el daño ambiental y humano de estos incidentes suelen tener también dimensiones mayores a las reportadas, pues recordó que “un solo barril de hidrocarburo puede contaminar hasta 80 millones de litros de agua”.

“La contaminación del agua subterránea es de las más difíciles de limpiar. Los efectos se prolongan y pueden afectar la salud de las comunidades por mucho tiempo”, agregó.

Ambientalistas advirtien así que los derrames son un problema estructural que se repite una y otra vez, producto de una industria petrolera envejecida, sin mantenimiento ni supervisión adecuada, y marcada por la falta de rendición de cuentas.

Y es que de acuerdo con Greenpeace México, en el país ocurren en promedio 16 derrames diarios relacionados con la industria fósil, muchos de ellos sin ser reportados.

“El petróleo se sigue filtrando en silencio. Algunos derrames se atribuyen a tomas clandestinas, otros a fallas en ductos obsoletos, pero el patrón es el mismo: Pemex contamina y las consecuencias las pagan los ríos, la biodiversidad y las comunidades”, resumió Ramírez.

Entre 2020 y 2022, la frecuencia de siniestros en instalaciones de Pemex aumentó 152%, mientras que la gravedad de los incidentes creció 126%. Las fugas y explosiones han dejado más de 17.2 millones de metros cuadrados de suelo contaminado, sin contar las aguas afectadas. Casi una cuarta parte de los casos carece de programas de remediación, según datos de Greenpeace.

Es un círculo vicioso: los fenómenos climáticos dañan los ductos, provocan derrames, y estos agravan la crisis ambiental. Pemex contamina, promete limpiar y todo se diluye en comunicados técnicos. Mientras tanto, el ecosistema muere lentamente. Pedro Ramírez, Greenpeace México.

Ante ello, para Greenpeace México y Oceana, el problema de fondo de los derrame petróleos en México radica en que, mientras el país mantenga su dependencia de los combustibles fósiles, este tipo de incidentes seguirán siendo inevitables.

Ante ello, ambas organizaciones llamaron urgentemente a impulsar la transición energética, al tiempo que exigieron mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de Pemex y las autoridades ambientales.

“Extraer hidrocarburos del océano o del subsuelo siempre traerá derrames. No hay manera de evitarlos. Decir que es seguro es una mentira. Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana México.

La ambientalista añadió que la falta de información pública agrava la crisis. “Estos accidentes solo se conocen cuando las comunidades los denuncian o cuando los medios los documentan. No hay datos claros sobre los efectos reales, ni de Pemex ni de las empresas privadas.”

Tanto Terrazas como Ramírez reiteraron la necesidad de avanzar hacia una transición energética real y gradual, que reduzca la dependencia del petróleo y priorice la protección ambiental.

“El futuro no está en el petróleo. Es indispensable planear la salida de la industria fósil, invertir en energías limpias y destinar presupuesto al mantenimiento de la infraestructura existente”, subrayó Ramírez.

“No hay política climática sin reducir el uso de combustibles fósiles. México no puede seguir viendo el Golfo solo como una fuente de petróleo: es un espacio vital para la biodiversidad y para millones de personas”, añadió Terrazas.