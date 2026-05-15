En las imágenes se observa cómo un hombre paseaba un artículo conocido como “torito” en la plaza como parte de las fiestas patronales, cuando algunas chispas alcanzaron un tanque de gas que desató el incendio.

Hasta el lugar acudieron paramédicos, bomberos y Protección Civil para atender a los heridos.

Protección Civil de la entidad informó a través de su cuenta en 𝕏 sobre la atención a las personas lesionadas y los trabajos que se realizaron en la plaza principal de Amatitán durante la noche y madrugada de este viernes 15 de mayo.

Se reporta al momento, una mujer de 52 años fallecida, cinco personas con lesionadas graves, siete personas con regulares y 14 personas presentan lesiones leves.

Autoridades estatales detalla que tras concluir las labores de atención y mitigación de riesgos, el sitio quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional para el seguimiento de los procesos correspondientes.