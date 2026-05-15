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Explosión en fiesta patronal en Amatitán, Jalisco, deja una persona fallecida y 26 personas heridas

La Sedena resguarda la zona de la explosión que derivó del uso de pirotecnia en la plaza principal de Amatitán.
vie 15 mayo 2026 09:39 AM
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La emergencia se originó luego de que un buscapié o chispa desprendida de un “torito” de pirotecnia alcanzó un puesto de comida. (Foto: @Ramiro_Escoto )

Una explosión durante la celebración de la fiesta patronal en Amatitán, Jalisco, provocó la muerte de al menos una mujer y otras 26 personas heridas. El incidente ocurrió durante la noche del jueves 14 de mayo cuando a las afueras de una iglesia un artefacto conocido como “buscapiés” alcanzó accidentalmente un puesto ambulante de frituras donde se encontraba un tanque de gas.

Las versiones preliminares detallan que las chispas hicieron contacto con aceite hirviendo y cilindros de un tanque de gas LP. En imágenes compartidas en redes sociales se observa a los asistentes huyendo para ponerse a salvo.

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En las imágenes se observa cómo un hombre paseaba un artículo conocido como “torito” en la plaza como parte de las fiestas patronales, cuando algunas chispas alcanzaron un tanque de gas que desató el incendio.

Hasta el lugar acudieron paramédicos, bomberos y Protección Civil para atender a los heridos.

Protección Civil de la entidad informó a través de su cuenta en 𝕏 sobre la atención a las personas lesionadas y los trabajos que se realizaron en la plaza principal de Amatitán durante la noche y madrugada de este viernes 15 de mayo.

Se reporta al momento, una mujer de 52 años fallecida, cinco personas con lesionadas graves, siete personas con regulares y 14 personas presentan lesiones leves.

Autoridades estatales detalla que tras concluir las labores de atención y mitigación de riesgos, el sitio quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional para el seguimiento de los procesos correspondientes.

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También se refirió al hecho el secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, quien destacó que se está en coordinación permanente con el gobierno municipal, al mismo tiempo que solicitó a las personas mantener la calma y estar atentas a la información del accidente solo por canales oficiales.

(Obligatorio)
Fiesta patronal en Amatitán, Jalisco. (Foto: @EosNoticiasSLP )

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Amatitán, Jalisco. (Foto: Captura de pantalla de Google Maps)

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