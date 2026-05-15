Una explosión durante la celebración de la fiesta patronal en Amatitán, Jalisco, provocó la muerte de al menos una mujer y otras 26 personas heridas. El incidente ocurrió durante la noche del jueves 14 de mayo cuando a las afueras de una iglesia un artefacto conocido como “buscapiés” alcanzó accidentalmente un puesto ambulante de frituras donde se encontraba un tanque de gas.
Las versiones preliminares detallan que las chispas hicieron contacto con aceite hirviendo y cilindros de un tanque de gas LP. En imágenes compartidas en redes sociales se observa a los asistentes huyendo para ponerse a salvo.