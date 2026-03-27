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Gobierno anuncia sistema de alertamiento tras derrame en el Golfo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se investiga el origen del combustible en el Golfo, y ahora se ha analiza una emanación en el complejo de Cantarell.
vie 27 marzo 2026 11:17 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Grupo Interdisciplinario que se creó para atender el derrame en el Golfo se quedará de forma permanente (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se mantendrá de manera permanente el Grupo Interdisciplinario que se creó para atender el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y adelantó que se trabaja en un sistema de alertamiento.

“Vamos a seguir trabajando en un sistema de alertamiento, que como mencionamos se está perfeccionando tanto para huracanes en el Pacífico, como en el Golfo, así como de otros fenómenos naturales y también de posible contaminación en la mar”, informó la mandataria federal.

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En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta explicó que el derrame de hidrocarburos es atendido por el Grupo Interdisciplinario, el cual está integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Pemex, el cual, cuando se presente cualquier otro derrame o emergencia en el mar, se reunirá.

“Este grupo interdisciplinario para investigar el particularmente estos derrames, va a permanecer de manera permanente. Ya existe, cuando hay un incidente como estos, se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender, eso ya existe, ya existía desde antes como un protocolo, pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo”, informó.

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Explicó que instituciones como Pemex y Marina ya cuenta con sistemas de alertamiento para detectar situaciones en el mar, por lo que el objetivo es fortalecerlo.

En febrero pasado, la presidenta informó que su administración ya desarrolla un sistema de alertamiento para huracanes, ciclones, lluvias e inundaciones , en el que participan Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Investigan Cantarell

La presidenta informó que ya se investiga el origen del combustible en el Golfo, y ahora se ha analiza una emanación en el complejo de Cantarell.

“Se está identificando por la Secretaría de Marina exactamente qué barco fue. Hay una emanación en el yacimiento de Cantarell, emanación no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado o hay algún problema en alguna instalación de Pemex”, dijo.

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Añadió que hay un proceso de investigación “muy profundo” de todo el yacimiento de Cantarell, pero también se trabaja en la contención para que “la fuga o la emanación natural de esta zona pueda ser contenida y no llegue a la playa”.

La mandataria federal aseguró que las playas del Golfo están limpias porque se realizó un trabajo de limpieza.

“En este momento las playas están limpias, eso es muy importante porque se limpiaron, no es porque naturalmente ya no llegó el petróleo a la playa, sino porque hubo un proceso de limpieza y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento”, indicó.

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