Gobierno anuncia sistema de alertamiento tras derrame en el Golfo de México

En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta explicó que el derrame de hidrocarburos es atendido por el Grupo Interdisciplinario, el cual está integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Pemex, el cual, cuando se presente cualquier otro derrame o emergencia en el mar, se reunirá.

“Este grupo interdisciplinario para investigar el particularmente estos derrames, va a permanecer de manera permanente. Ya existe, cuando hay un incidente como estos, se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender, eso ya existe, ya existía desde antes como un protocolo, pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo”, informó.

Explicó que instituciones como Pemex y Marina ya cuenta con sistemas de alertamiento para detectar situaciones en el mar, por lo que el objetivo es fortalecerlo.

En febrero pasado, la presidenta informó que su administración ya desarrolla un sistema de alertamiento para huracanes, ciclones, lluvias e inundaciones , en el que participan Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Investigan Cantarell

La presidenta informó que ya se investiga el origen del combustible en el Golfo, y ahora se ha analiza una emanación en el complejo de Cantarell.

“Se está identificando por la Secretaría de Marina exactamente qué barco fue. Hay una emanación en el yacimiento de Cantarell, emanación no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado o hay algún problema en alguna instalación de Pemex”, dijo.