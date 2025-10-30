México 'peleará' contra el cambio climático con el presupuesto ambiental más bajo en 20 años

De acuerdo con el PPEF —que comenzará su ruta legislativa la próxima semana en la Cámara de Diputados—, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), responsable del manejo de 232 zonas que cubren más del 30% del territorio nacional, enfrentará un recorte de 12% respecto al presupuesto de 2025, equivalente a 138 millones de pesos.

De aprobarse, la Conanp operará con apenas 1,002 millones de pesos, el monto más bajo en más de dos décadas.

“Estamos hablando de una asfixia financiera. Es imposible mantener programas de vigilancia, restauración o educación ambiental con ese monto. Las áreas naturales protegidas no se cuidan solas: requieren personal, recursos y acompañamiento comunitario”, señaló Gina Ileana Chacón, representante de Wildlands Network México.

La también integrante de Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) sostuvo que este recorte afectará tareas básicas como la conservación de ecosistemas, la restauración y la vigilancia ambiental.

"No solo son cifras, son funciones esenciales que se quedarían sin sustento. De aprobarse en estos términos, estaríamos frente a un retroceso muy importante en la protección del ambiente”, advirtió en entrevista.

La especialista recordó que entre 2007 y 2026 el presupuesto destinado a la conservación se ha desplomado 52%, y que solo el 0.2% de los recursos del Anexo Transversal 16 —el instrumento en el presupuesto que agrupa el gasto climático— se destina realmente a la protección de la naturaleza.

Este presupuesto significa literalmente administrar la desprotección (...) Sin recursos suficientes para la vigilancia y manejo, las áreas naturales protegidas serán solo líneas en un mapa condenadas a desaparecer. Gina Ileana Chacón, activista medioambiental.

Con un presupuesto tan limitado, los expertos alertan que las áreas naturales protegidas operarán prácticamente al borde del colapso administrativo. Cada hectárea recibirá, en promedio, poco más de 10 pesos al año para su cuidado, una cantidad simbólica frente a la magnitud del desafío.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) enfrenta un recorte real del 12% en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el presupuesto más bajo en 21 años. (Foto: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas/Facebook)

Actualmente, solo 140 de las 232 áreas naturales cuentan con un programa de manejo vigente, por lo que sin presupuesto suficiente, señalan las organizaciones, la elaboración y actualización de estos instrumentos —que incluyen consultas con comunidades indígenas— se vuelve casi imposible.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tampoco escapa al recorte: se estima que para 2026 su presupuesto disminuya 4.3%, 1,859 mdp menos que en 2025, reduciendo su participación al 0.6% del gasto federal total y apenas 0.1% del PIB, cifra por debajo de los estándares internacionales: la CEPAL recomienda destinar al menos 3.7% del PIB a protección ambiental.

“Nos preocupa que se mantenga la narrativa de compromiso con la biodiversidad mientras se debilitan los instrumentos básicos de protección. El medio ambiente no es un gasto, es una inversión en bienestar y seguridad para todas las personas”, enfatizó Chacón.