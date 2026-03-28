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México

Retiran 700 toneladas de crudo de zonas costeras del Golfo de México

Integrantes de Pemex, Semar, Semarnat y demás instituciones gubernamentales mantienen acciones de limpieza tras el derrame de crudo en el Golfo de México.
sáb 28 marzo 2026 05:38 PM
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Integrantes de diversas instituciones gubernamentales realizan labores de limpieza en la zona costera del Golfo de México tras el derrame de hidrocarburos. (Foto: @Pemex
)

Más de 700 toneladas de contaminantes de hidrocarburos se han retirado de las zonas costeras del Golfo de México, tras varias acciones de limpieza en las que participan diversas instituciones gubernamentales entre ellas, Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo a lo que se informó en un comunicado conjunto.

Pemex detalló que derivado de las acciones en altamar, para evitar su arribo a playas, se han recolectado 40 toneladas de este contaminante.

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En las acciones de limpieza se han atendido 39 playas, lo que presenta más de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas, mediante trabajos permanentes de limpieza, recolección y disposición adecuada de residuos, priorizando la protección ambiental y el bienestar de las comunidades costeras.

“De manera paralela, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, con el objetivo de atender el fenómeno desde su origen”, detalla el comunicado conjunto.

¿Quiénes realizan labores de limpieza en el Golfo de México?

El Grupo Interinstitucional (GI) conformado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades estatales y municipales.

Pemex informa que se mantiene el control de la contaminación por hidrocarburos en costas del Golfo de México, reportándose playas limpias como resultado de las acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento.

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El Plan Nacional de Contingencias desplegó una fuerza interinstitucional superior a 3 mil elementos, así como 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos, siete aeronaves de ala móvil y ala fija, dos drones aéreos, dos drones submarinos y más de mil metros de barreras de contención, recursos que han permitido atender de manera oportuna las zonas impactadas y avanzar en la recuperación del entorno costero.

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Gobierno anuncia sistema de alertamiento tras derrame en el Golfo de México La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se investiga el origen del combustible en el Golfo, y ahora se ha analiza una emanación en el complejo de Cantarell.

Gracias a las acciones se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recales (que un líquido penetre poco a poco en un cuerpo seco) intermitentes.

Las autoridades ambientales, a través de la ASEA y la Profepa, continúan con acciones de supervisión, verificación e integración de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen del incidente y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable.

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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Petróleos Mexicanos

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