Se va la CNTE de la CDMX; pero los maestros de Bachilleres anuncian más bloqueos

Tras estallar la huelga el 19 de marzo por parte de integrantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) y ante la falta de acuerdos para levantarla, los profesores y trabajadores anunciaron una serie de bloqueos en vialidades cercanas a los planteles ubicados en la CDMX y el Edomex.
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¿Cuándo serán los bloqueos?
El secretario general del gremio, Armando Vargas Rodríguez, informó que se llevarán a cabo las siguientes acciones:
- Continuar con las negociaciones.
- Hacer campaña al interior del gremio en todos los planteles.
- Bloqueos en calles de la CDMX y Edomex.
Los inconformes acordaron realizar bloqueos a partir de este lunes 23 de marzo en vialidades cercanas en los 17 planteles ubicados en la CDMX y tres en la entidad mexiquense, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.
También se prevén manifestaciones ubicadas en las oficinas centrales del SINTCB ubicadas sobre Calzada de Tlalpan 2433, Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán.
¿Qué exige el Sindicato?
Entre los 14 puntos que contempla el pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores de Educación Media Superior manifiestan que sus derechos han sido violentados, la liberación de 241 plazas administrativas, pago retroactivo y entrega de nombramientos.
También exigen el pago retroactivo por cambio de categoría docente al 18 de agosto de 2025, pago de facturas de aparatos ortopédicos y prótesis, uniformes de acuerdo a las materias que se den a los alumnos, así como capacitaciones previas.
El líder sindical explicó que en la última mesa de negociación, convocada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, no se concretaron avances, por lo que se decidió realizar los bloqueos mencionados.
¿Cuáles son los planteles del Colegio de Bachilleres?
El Colbach tiene aproximadamente 95 mil alumnos y una plantilla de personal docente y administrativo de 6, 500 trabajadores.
Plantel 1 El Rosario
Plantel 2 Cien Metros
Plantel 3 Iztacalco
Plantel 4 Culhuacán
Plantel 5 Satélite
Plantel 6 Vicente Guerrero
Plantel 7 Iztapalapa
Plantel 8 Cuajimalpa
Plantel 9 Aragón
Plantel 10 Aeropuerto
Plantel 11 Nueva Atzacoalco
Plantel 12 Nezahualcóyotl
Plantel 13 Xochimilco Tepepan
Plantel 14 Milpa Alta
Plantel 15 Contreras
Plantel 16 Tláhuac
Plantel 17 Huayamilpas Pedregal
Plantel 18 Azcapotzalco
Plantel 19 Ecatepec
Plantel 20 Del Valle
De acuerdo con su página oficial, el Colegio de Bachilleres cntribuye de manera importante a la atención de la demanda del bachillerato general en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, a través de su sistema escolarizado distribuido en 20 planteles en dos turnos, así como su Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) en cinco centros de estudio de la modalidad no escolarizada.