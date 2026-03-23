Se va la CNTE de la CDMX; pero los maestros de Bachilleres anuncian más bloqueos

¿Cuándo serán los bloqueos?

El secretario general del gremio, Armando Vargas Rodríguez, informó que se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Continuar con las negociaciones. Hacer campaña al interior del gremio en todos los planteles. Bloqueos en calles de la CDMX y Edomex.

Los inconformes acordaron realizar bloqueos a partir de este lunes 23 de marzo en vialidades cercanas en los 17 planteles ubicados en la CDMX y tres en la entidad mexiquense, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

También se prevén manifestaciones ubicadas en las oficinas centrales del SINTCB ubicadas sobre Calzada de Tlalpan 2433, Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán.