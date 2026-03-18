CNTE inicia paro y bloqueos en el Zócalo; Claudia Sheinbaum llama a manifestarse pacíficamente

Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron este miércoles un paro de labores y establecieron un plantón en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, como parte de sus protestas para exigir la atención a diversas demandas laborales y educativas.

Entre sus principales peticiones destacan la abrogación de la Reforma Educativa y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, legislación que, según denuncian, pone en riesgo los derechos laborales, salariales y de seguridad social de los trabajadores de la educación.

Desde primeras horas del día, grupos de maestros provenientes de diferentes estados del país se reúnen en la plaza central, donde montaron casas de campaña y bloquearon varios accesos, lo que generó importantes afectaciones a la movilidad en la zona.