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México

Maestros de la CNTE inician plantón en el Zócalo; Sheinbaum llama a manifestarse pacíficamente

La presidenta descartó mantener una reunión con los maestros que iniciaron un paro de labores por la derogación de la reforma del ISSSTE y la eliminación de la reforma educativa.
mié 18 marzo 2026 10:08 AM
CNTE inicia paro y bloqueos en el Zócalo; Claudia Sheinbaum llama a manifestarse pacíficamente
La mañana de este miércoles maestros de la CNTE arribaron a la plancha del Zócalo capitalino. (Foto: Facebook/ Cencos Sección Veintidos)

Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron este miércoles un paro de labores y establecieron un plantón en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, como parte de sus protestas para exigir la atención a diversas demandas laborales y educativas.

Entre sus principales peticiones destacan la abrogación de la Reforma Educativa y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, legislación que, según denuncian, pone en riesgo los derechos laborales, salariales y de seguridad social de los trabajadores de la educación.

Desde primeras horas del día, grupos de maestros provenientes de diferentes estados del país se reúnen en la plaza central, donde montaron casas de campaña y bloquearon varios accesos, lo que generó importantes afectaciones a la movilidad en la zona.

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En respuesta a estas movilizaciones, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los integrantes de la CNTE a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y sin afectar a terceros.

La presidenta aseveró que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantienen comunicación con los maestros; afirmó que las demandas son factibles de atender.

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Sheinbaum descartó entablar un diálogo directo con el magisterio disidente, en tanto que reiteró que hay diálogo; "No de ahora, de siempre ha habido diálogo con ellos, de siempre", apuntó.

La presidenta subrayó la importancia del diálogo como vía para resolver los conflictos y reiteró que su gobierno mantiene disposición para escuchar y atender las demandas del magisterio.

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El plantón en el Zócalo se suma a una serie de protestas que la CNTE realiza en distintas entidades del país.

Mientras tanto, el gobierno federal insiste en privilegiar la negociación para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y al desarrollo de las actividades cotidianas en la capital.

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De acuerdo con la convocatoria de la CNTE, este miércoles 18 de marzo se realizará una conferencia de prensa a las 9:00 de la mañana y, al término, iniciará una marcha rumbo al Zócalo capitalino.

El contingente partirá del Ángel de la Independencia, por lo que se prevén afectaciones viales en Paseo de la Reforma y en el primer cuadro del Centro Histórico.

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Previo a la movilización de la CNTE, autoridades colocaron vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional como medida preventiva.

El cerco busca resguardar el recinto ante posibles protestas durante la marcha y el plantón .

Las actividades programadas por la CNTE contemplan la instalación del plantón, marcha de la CNTE, mitin político y visitas a diversas embajadas.

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Presidencia Manifestaciones Zócalo

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