Bloqueos de la CNTE hoy, 19 de marzo: maestros cierran Reforma y Metrobús suspende servicio en estaciones

CNTE bloquea Reforma y afecta al Metrobús

Como parte de su jornada de protestas este jueves 19 de marzo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon Paseo de la Reforma a la altura de la Torre del Caballito, lo que complica la circulación en la zona.

Con corte a las 9:40 de la mañana, la movilización también genera afectaciones en el Metrobús Línea 7, que opera con servicio provisional:

-De Campo Marte/Alameda Tacubaya a París

-De Indios Verdes/Hospital Infantil a Glorieta Violeta

Las estaciones Hidalgo, El Caballito y Amajac se encuentran sin servicio, lo que afecta a usuarios y trabajadores que se trasladan por este corredor.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Poniente desde Violeta, por manifestantes a la altura de Rosales. #AlternativaVial Av. México-Tenochtitlán, Circuito Interior, Eje Central y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/eyvl5ACoEU — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 19, 2026

⚠️AVISO L7

1⃣Toma en cuenta, por movilizaciones sociales:

✅Servicio: Campo Marte/Alameda Tacubaya ↔️ París. Indios Verdes/ Hospital Infantil ↔️ Glorieta Violeta.

❌Sin servicio: Hidalgo ↔️ Amajac.

(Actualización 09:34h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 19, 2026

Bloqueos de la CNTE para el jueves 19 de marzo

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana , las actividades programadas por la CNTE se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc:

-09:00 horas – Conferencia de prensa en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma

-10:00 horas – Bloqueos en cruces principales de Paseo de la Reforma

1-7:00 horas – Conversatorio frente a Palacio Nacional

Las autoridades estiman una participación de alrededor de 2 mil personas, aunque no descartan que otros sindicatos se sumen a las protestas a lo largo del día, lo que podría ampliar los puntos de bloqueo.

Calles con posibles afectaciones

La principal concentración se dará sobre Paseo de la Reforma, una de las arterias más importantes de la capital, por lo que se prevé:

-Cierres parciales o totales en tramos cercanos a la Torre del Caballito

-Afectaciones en cruces clave del corredor Reforma–Centro

-Posibles complicaciones en accesos hacia el Zócalo

Ante este escenario, autoridades recomiendan anticipar traslados, usar vías alternas y mantenerse atentos a reportes viales en tiempo real.

CNTE exige derogar la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa. (CARL DE SOUZA/AFP)

Transporte público: Metrobús en riesgo de cierres

El sistema de Metrobús podría registrar afectaciones, especialmente en la Línea 7, que corre precisamente sobre Paseo de la Reforma.

Las estaciones que podrían verse afectadas incluyen:

-Hidalgo

-El Caballito

-Las afectaciones podrían extenderse a estaciones aledañas del Metrobús en estos puntos.

Dependiendo del desarrollo de las movilizaciones, el servicio podría presentar cierres temporales o desvíos, principalmente durante la mañana.