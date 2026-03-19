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CDMX

CNTE bloquea Reforma y provoca caos vial; Metrobús suspende servicio en varias estaciones

Bloqueos de la CNTE en Reforma colapsan la circulación y obligan al Metrobús a operar con rutas provisionales; varias estaciones permanecen cerradas, afectando traslados en pleno horario laboral.
jue 19 marzo 2026 09:52 AM
Bloqueos de la CNTE hoy, 19 de marzo: maestros cierran Reforma y Metrobús suspende servicio en estaciones
CNTE cumple su segundo día de paro nacional de 72 horas en CDMX. (CARL DE SOUZA/AFP)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene este jueves 19 de marzo su segundo día de movilizaciones en la Ciudad de México, como parte del paro nacional de 72 horas convocado por el magisterio disidente. Se reportan afectaciones en Paseo de la Reforma y la Línea 7 del Metrobús.

Maestras y maestros continúan instalados en plantón en el Zócalo capitalino y se prevé que a lo largo del día salgan nuevamente a las calles, lo que podría provocar afectaciones viales y en el transporte público en distintos puntos del centro de la ciudad.

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CNTE bloquea Reforma y afecta al Metrobús

Como parte de su jornada de protestas este jueves 19 de marzo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon Paseo de la Reforma a la altura de la Torre del Caballito, lo que complica la circulación en la zona.

Con corte a las 9:40 de la mañana, la movilización también genera afectaciones en el Metrobús Línea 7, que opera con servicio provisional:

-De Campo Marte/Alameda Tacubaya a París
-De Indios Verdes/Hospital Infantil a Glorieta Violeta

Las estaciones Hidalgo, El Caballito y Amajac se encuentran sin servicio, lo que afecta a usuarios y trabajadores que se trasladan por este corredor.

Bloqueos de la CNTE para el jueves 19 de marzo

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana , las actividades programadas por la CNTE se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc:

-09:00 horas – Conferencia de prensa en la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma

-10:00 horas – Bloqueos en cruces principales de Paseo de la Reforma

1-7:00 horas – Conversatorio frente a Palacio Nacional

Las autoridades estiman una participación de alrededor de 2 mil personas, aunque no descartan que otros sindicatos se sumen a las protestas a lo largo del día, lo que podría ampliar los puntos de bloqueo.

Calles con posibles afectaciones

La principal concentración se dará sobre Paseo de la Reforma, una de las arterias más importantes de la capital, por lo que se prevé:

-Cierres parciales o totales en tramos cercanos a la Torre del Caballito

-Afectaciones en cruces clave del corredor Reforma–Centro

-Posibles complicaciones en accesos hacia el Zócalo

Ante este escenario, autoridades recomiendan anticipar traslados, usar vías alternas y mantenerse atentos a reportes viales en tiempo real.

CNTE protesta CDMX
CNTE exige derogar la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa. (CARL DE SOUZA/AFP)

Transporte público: Metrobús en riesgo de cierres

El sistema de Metrobús podría registrar afectaciones, especialmente en la Línea 7, que corre precisamente sobre Paseo de la Reforma.

Las estaciones que podrían verse afectadas incluyen:

-Hidalgo

-El Caballito

-Las afectaciones podrían extenderse a estaciones aledañas del Metrobús en estos puntos.

Dependiendo del desarrollo de las movilizaciones, el servicio podría presentar cierres temporales o desvíos, principalmente durante la mañana.

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¿Qué exige la CNTE?

El paro nacional de 72 horas forma parte de una jornada de presión para que el gobierno federal retome el diálogo con el magisterio disidente. Entre sus principales demandas se encuentran:

-Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

-Eliminación de la Reforma Educativa de 2019

-Regreso al sistema de pensiones sin Afores

-Incremento salarial del 100% al sueldo base

-Alto a descuentos salariales por participar en protestas

-Seguridad para la comunidad escolar

-Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

-Mejores condiciones para escuelas, especialmente en zonas rurales

-Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio

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Recomendaciones para la población

Ante las movilizaciones previstas para este jueves, se sugiere:

-Salir con tiempo adicional si se transita por el centro y Reforma

-Evitar la zona de la Torre del Caballito durante la mañana

-Considerar rutas alternas como Circuito Interior o avenidas paralelas

-Revisar actualizaciones del Metrobús antes de salir

Las protestas de la CNTE podrían extenderse durante el día y modificar su dinámica, por lo que las autoridades llaman a mantenerse informados y tomar previsiones.

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Ciudad de México Protesta

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