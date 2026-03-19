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CDMX

Colegio de Bachilleres se va a huelga, cierran los planteles de la CDMX y Edomex

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) inició una huelga que obligó el cierre de los planteles en la CDMX y el Edomex.
jue 19 marzo 2026 02:01 PM
Colegio de Bachilleres se va a huelga, cierran los planteles de la CDMX y Edomex
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) empezó una huelga este 19 de marzo de 2026. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Este jueves 19 de marzo, las escuelas del Colegio de Bachilleres ( COLBACH ) cerraron sus puertas ante el inicio de una huelga de los trabajadores de la institución, luego de que no se lograran acuerdos sobre el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con las autoridades educativas.

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) es quien encabeza el movimiento, mientras que el Colegio reiteró su disposición permanente al diálogo para solucionar la situación.

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El SINTCB presentó un pliego petitorio que señala incumplimientos al CCT, adeudos y fallas en procesos administrativos. De acuerdo con el comunicado oficial del COLBACH, el documento será revisado y atendido por los canales institucionales correspondientes, apegándose al marco legal y los mecanismos de diálogo entre las partes.

“La Institución mantiene plena disposición para continuar las mesas de trabajo que permitan construir acuerdos responsables, viables y sostenibles, privilegiando en todo momento la estabilidad institucional y el interés superior de la comunidad educativa.”

Sin embargo, el comunicado de la institución no menciona sobre qué pasará con las actividades académicas.

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De acuerdo con el comunicado oficial del COLBACH , durante los últimos dos años, las autoridades educativas han impulsado acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales del personal docente y administrativo, “así como recuperar la estabilidad institucional”.

Entre las acciones mencionadas están:

- La implementación de una política de bienestar que permite mejorar el ingreso del personal administrativo.
- El desarrollo de un proceso de homologación salarial progresiva con incrementos retroactivos.
- La regularización de 477 docentes, otorgando estabilidad laboral.
- Procesos de promoción y recategorización que fortalecen la carrera institucional.
- Programas de formación y actualización docente y directiva.
Fortalecimiento de la normatividad y de los procesos administrativos internos.
- Mejora de condiciones materiales, tecnológicas y organizativas para el trabajo educativo.

¿Qué dice el Contrato Colectivo de Trabajo del Bachilleres?

A finales de enero de 2026, el SINTCB y el COLBACH llegaron a un “acuerdo satisfactorio” sobre el contrato colectivo de trabajo CFCRL-CONTRATO-F-EMI-2023-7685/R-JFCA-CC-4-1999-XXII con certificado de registro CFCRL-CERTIFICADO-20251215-86139-3300 y constancia de legitimación CFCRL/CGRCC-4/CLCT-16889/2023, firmado por ambas partes ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

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El documento, sellado al 31 de enero de 2026, se refiere a una revisión salarial para las personas trabajadoras. En el acuerdo, se realizó un incremento directo de 4.0% en todas y cada una de las categorías y puestos de trabajo. Este aumento debía entrar en vigor el 1 de febrero de 2026.

Los salarios quedaron de la siguiente manera:

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Con la huelga y el cierre de las escuelas, no solo se interrumpen las clases y actividades estudiantiles, sino que también interfiere en su participación en el Proceso de Asignación Mi Derecho, Mi lugar 2026.

Cinco planteles del COLBACH participan como sedes de equipamiento y acceso digital para el registro al proceso de estudiantes que no cuenten con las herramientas necesarias para su trámite.

Plantel 1 El Rosario (Azcapotzalco, CDMX)
Plantel 2 Cien Metros (GAM, CDMX)
Plantel 3 Iztacalco (Iztacalco, CDMX)
Plantel 4 Culhuacán (Coyoacán, CDMX)
Plantel 5 Satélite (Tlalnepanta, Edomex)

Al momento, la institución no sabe cuándo podrán retomarse las actividades.

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Estudiantes Huelgas SEP

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