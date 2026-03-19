Colegio de Bachilleres se va a huelga, cierran los planteles de la CDMX y Edomex

El SINTCB presentó un pliego petitorio que señala incumplimientos al CCT, adeudos y fallas en procesos administrativos. De acuerdo con el comunicado oficial del COLBACH, el documento será revisado y atendido por los canales institucionales correspondientes, apegándose al marco legal y los mecanismos de diálogo entre las partes.

“La Institución mantiene plena disposición para continuar las mesas de trabajo que permitan construir acuerdos responsables, viables y sostenibles, privilegiando en todo momento la estabilidad institucional y el interés superior de la comunidad educativa.”

Sin embargo, el comunicado de la institución no menciona sobre qué pasará con las actividades académicas.

De acuerdo con el comunicado oficial del COLBACH , durante los últimos dos años, las autoridades educativas han impulsado acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales del personal docente y administrativo, “así como recuperar la estabilidad institucional”.

Entre las acciones mencionadas están:

- La implementación de una política de bienestar que permite mejorar el ingreso del personal administrativo.

- El desarrollo de un proceso de homologación salarial progresiva con incrementos retroactivos.

- La regularización de 477 docentes, otorgando estabilidad laboral.

- Procesos de promoción y recategorización que fortalecen la carrera institucional.

- Programas de formación y actualización docente y directiva.

Fortalecimiento de la normatividad y de los procesos administrativos internos.

- Mejora de condiciones materiales, tecnológicas y organizativas para el trabajo educativo.

¿Qué dice el Contrato Colectivo de Trabajo del Bachilleres?

A finales de enero de 2026, el SINTCB y el COLBACH llegaron a un “acuerdo satisfactorio” sobre el contrato colectivo de trabajo CFCRL-CONTRATO-F-EMI-2023-7685/R-JFCA-CC-4-1999-XXII con certificado de registro CFCRL-CERTIFICADO-20251215-86139-3300 y constancia de legitimación CFCRL/CGRCC-4/CLCT-16889/2023, firmado por ambas partes ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.