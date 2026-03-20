Bloqueos hoy 20 de marzo en CDMX: CNTE cerrará afores y marchará del Ángel al Zócalo este viernes

¿Dónde se manifestará la CNTE este viernes?

Como en días anteriores, la zona más afectada será Paseo de la Reforma, donde los docentes visitarán varias oficinas de afores para manifestarse. Posteriormente, realizarán una marcha hacia el Zócalo, donde concluirán el paro nacional.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, estas son las actividades del viernes 20 de marzo:

09:00 hrs: concentración en Afore XXI Banorte, Av. Paseo de la Reforma No. 489, Col. Cuauhtémoc, para trasladarse a otras oficinas de afores en la zona.

14:00 hrs: marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, con un aforo estimado de 2,000 personas.