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CDMX

Bloqueos hoy 20 de marzo en CDMX: CNTE cerrará afores y marchará del Ángel al Zócalo este viernes

Estos son los horarios de las manifestaciones de la CNTE, así como las posibles afectaciones a la vialidad y a las estaciones del Metrobús.
vie 20 marzo 2026 07:31 AM
CNTE protesta CDMX
CNTE exige derogar la Ley del ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa. (CARL DE SOUZA/AFP)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tendrá este viernes 20 de marzo su último día de protestas en la Ciudad de México, como parte del paro nacional de 72 horas, además de levantar el plantón que mantienen en el Zócalo capitalino.

Antes de retirarse a sus respectivos estados, las y los maestros realizarán una serie de manifestaciones que podrían complicar la vialidad en la capital, sobre todo en la zona centro.

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¿Dónde se manifestará la CNTE este viernes?

Como en días anteriores, la zona más afectada será Paseo de la Reforma, donde los docentes visitarán varias oficinas de afores para manifestarse. Posteriormente, realizarán una marcha hacia el Zócalo, donde concluirán el paro nacional.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, estas son las actividades del viernes 20 de marzo:

09:00 hrs: concentración en Afore XXI Banorte, Av. Paseo de la Reforma No. 489, Col. Cuauhtémoc, para trasladarse a otras oficinas de afores en la zona.

14:00 hrs: marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, con un aforo estimado de 2,000 personas.

Bloqueos de la CNTE hoy, 19 de marzo: maestros cierran Reforma y Metrobús suspende servicio en estaciones
Marchas afectarán principalmente Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. (CARL DE SOUZA/AFP)

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Calles afectadas por la marcha de la CNTE

La movilización matutina afectará Paseo de la Reforma desde temprano. Por la tarde, la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo generará afectaciones viales en Paseo de la Reforma y en el primer cuadro del Centro Histórico.

Ruta prevista:

-Salida desde el Ángel de la Independencia

-Avance por Paseo de la Reforma con dirección al norte

-Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez

-Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo

-Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo

-Se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas ante cierres y congestionamientos.

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Metrobús con posibles afectaciones

La Línea 7 del Metrobús será la más afectada, especialmente durante la marcha al Zócalo. Se prevén suspensiones parciales en el tramo de El Ángel a Hidalgo.

Estaciones con posibles afectaciones: Hidalgo, El Caballito, Amajac, París, Hamburgo, El Ahuehuete y El Ángel.

Como alternativa, se sugiere utilizar estaciones cercanas del Metro de la Ciudad de México, como Hidalgo, Glorieta de Insurgentes o Sevilla, y anticipar tiempos de traslado.

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¿Qué exige la CNTE?

La CNTE concluye su paro nacional con el objetivo de presionar al Gobierno federal para que se atiendan sus principales demandas:

-Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

-Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

-Seguridad para la comunidad escolar y mejores condiciones laborales.

-Incremento del 100% al sueldo base y cese de descuentos a docentes que participaron en movilizaciones.

-Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

-Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, y mejores condiciones para escuelas en zonas rurales.

Con el paro que termina hoy, el magisterio busca que se reinstalen las mesas tripartitas de negociación y se dé solución a sus demandas centrales.

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Ciudad de México Protesta

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