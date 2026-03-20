Bloqueos hoy 20 de marzo en CDMX: CNTE cerrará afores y marchará del Ángel al Zócalo este viernes

Calles afectadas por la marcha de la CNTE
La movilización matutina afectará Paseo de la Reforma desde temprano. Por la tarde, la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo generará afectaciones viales en Paseo de la Reforma y en el primer cuadro del Centro Histórico.
Ruta prevista:
-Salida desde el Ángel de la Independencia
-Avance por Paseo de la Reforma con dirección al norte
-Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez
-Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo
-Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo
-Se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas ante cierres y congestionamientos.
Metrobús con posibles afectaciones
La Línea 7 del Metrobús será la más afectada, especialmente durante la marcha al Zócalo. Se prevén suspensiones parciales en el tramo de El Ángel a Hidalgo.
Estaciones con posibles afectaciones: Hidalgo, El Caballito, Amajac, París, Hamburgo, El Ahuehuete y El Ángel.
Como alternativa, se sugiere utilizar estaciones cercanas del Metro de la Ciudad de México, como Hidalgo, Glorieta de Insurgentes o Sevilla, y anticipar tiempos de traslado.