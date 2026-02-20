Alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, es grabado con un fajo de billetes y regalos para su esposa

¿Quién es el alcalde de Chignahuapan?

Juan Rivera Trejo ganó las elecciones extraordinarias del 23 de marzo de 2025 para ocupar el cargo de presidente municipal de este pueblo mágico para el periodo 2025-2027. Participó como candidato de la coalición Morena, Nueva Alianza y Fuerza por México quien recibió el 49% de la votación al obtener 13,407 votos, de acuerdo con datos del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

De acuerdo con medios locales, también se le conoce como “El Diablo” o “Juan Sin Miedo”. Juan Rivera Trejo nació el 30 de septiembre de 1981 en Tenextla, comunidad cercana a la cabecera municipal de Chignahuapan. Actualmente tiene 43 años.

Cuenta con estudios en Derecho, a nivel licenciatura, maestría y doctorado honoris causa por la Escuela Libre de Derecho, en Puebla capital.

En 2010 incursionó en la política como candidato a la sindicatura municipal; tres años después, en 2013, participó como suplente a la diputación local del distrito 03 por el Partido del Trabajo. Además, desempeñó varios puestos dentro del gobierno estatal. Además de su carrera política, ha desarrollado actividades empresariales bajo la marca “Juan Rivera Corporativo”, conglomerado que agrupa distintas compañías vinculadas a su nombre.

A través de un comunicado, el edil se refirió a los hechos:

“En las últimas horas algunos andan “creativos” queriendo tergiversar un regalo que me dio mi esposa, que ni siquiera había sacado de la envoltura, como si fuera un fajo de billetes. Hay ue tener mucha imaginación… o muy poca seriedad.

En vez de presentar propuestas hacen chismes y hasta meten a la familia. La familia se respeta. En los últimos 8 meses Chignahuapan ha avanzado más que en los últimos 10 años.

Nosotros trabajamos; ellos tergiversan un 14 de febrero: un oso de peluches, unas flores y unas flores que millones de mexicanos regalan en esa fecha… Así de vacío está su corazòn”, detalla el comunicado.

