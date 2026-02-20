Publicidad

Juan Rivera Trejo, el alcalde que fue grabado con un fajo de billetes y su esposa

En videos compartidos en redes sociales se observa al alcalde Juan Rivera Trejo cuando le da regalos a su esposa y le dan masaje en su oficina.
vie 20 febrero 2026 10:11 AM
Alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, es grabado con un fajo de billetes y regalos para su esposa
En los canales oficiales del Ayuntamiento de Chignahuapan; Puebla se destacan las actividades del alcalde Juan Rivera Trejo. (Foto: Facebook Gobierno Municipal de Chignahuapan 2024-2027)

El alcalde de Chignahuapan, Puebla, Juan Rivera Trejo, está en medio de la polémica luego de que en redes sociales se difundieran videos donde aparece dándole regalos a su esposa, mientras que porta un fajo de billetes, y otro en donde recibe un masaje en los pies, al parecer en la oficina donde despacha.

Ambas grabaciones fueron eliminadas y el edil publicó un comunicado al respecto. Este es el perfil y la trayectoria política del alcalde que pertenece a Morena.

¿Quién es el alcalde de Chignahuapan?

Juan Rivera Trejo ganó las elecciones extraordinarias del 23 de marzo de 2025 para ocupar el cargo de presidente municipal de este pueblo mágico para el periodo 2025-2027. Participó como candidato de la coalición Morena, Nueva Alianza y Fuerza por México quien recibió el 49% de la votación al obtener 13,407 votos, de acuerdo con datos del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

De acuerdo con medios locales, también se le conoce como “El Diablo” o “Juan Sin Miedo”. Juan Rivera Trejo nació el 30 de septiembre de 1981 en Tenextla, comunidad cercana a la cabecera municipal de Chignahuapan. Actualmente tiene 43 años.

Cuenta con estudios en Derecho, a nivel licenciatura, maestría y doctorado honoris causa por la Escuela Libre de Derecho, en Puebla capital.

En 2010 incursionó en la política como candidato a la sindicatura municipal; tres años después, en 2013, participó como suplente a la diputación local del distrito 03 por el Partido del Trabajo. Además, desempeñó varios puestos dentro del gobierno estatal. Además de su carrera política, ha desarrollado actividades empresariales bajo la marca “Juan Rivera Corporativo”, conglomerado que agrupa distintas compañías vinculadas a su nombre.

A través de un comunicado, el edil se refirió a los hechos:

“En las últimas horas algunos andan “creativos” queriendo tergiversar un regalo que me dio mi esposa, que ni siquiera había sacado de la envoltura, como si fuera un fajo de billetes. Hay ue tener mucha imaginación… o muy poca seriedad.

En vez de presentar propuestas hacen chismes y hasta meten a la familia. La familia se respeta. En los últimos 8 meses Chignahuapan ha avanzado más que en los últimos 10 años.

Nosotros trabajamos; ellos tergiversan un 14 de febrero: un oso de peluches, unas flores y unas flores que millones de mexicanos regalan en esa fecha… Así de vacío está su corazòn”, detalla el comunicado.

Chignahuapan proviene del náhuatl: chicnahui, que significa “sobre las nueve aguas” o “donde abunda el agua”. Durante la era prehispánica la zona fue ocupada por totonacas, quienes para el siglo X empezaron una coexistencia con nahuas, otomíes y tepehuas.

Chignahuapan, Puebla es un pueblo mágico que se le conoce por la elaboración de las esferas navideñas por parte de habitantes de la zona, por lo que cada año recibe miles de visitantes para conocer parte del proceso de la elaboración en los más de 200 fábricas y talleres, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

Chignahuapan produce loza de barro rojo, ollas, cazuelas y macetas, además de tejidos de lana, cobijas, capas y otras piezas de vestir. La Sectur recomienda probar los dulces artesanales y licores de fruta.

