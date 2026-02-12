Enfrentamiento en la planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo entre habitantes y autoridades: ¿qué pasó?

Los primeros reportes indican que las tensiones se incrementaron debido a que las autoridades judiciales tomaron posesión del inmueble, por lo que habitantes de Ciudad Cooperativa Cruz Azul les mostraron el amparo que poseen; sin embargo, se procedió con la toma de las instalaciones, lo que generó enfrentamientos.

Elementos de la Fiscalía mexiquense cumplimentan la orden de un juez. (Foto: Especial)

Los integrantes de la FGJEM cumplimentaron durante la madrugada de este jueves una resolución de un juez sobre restitución ordenada en la planta cementera. En el lugar también se encuentran elementos de la policía municipal de zonas aledañas: Atitalaquia, Tula, entre otros.

En la zona hay una intensa movilización policíaca.