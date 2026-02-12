Enfrentamiento en la planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo entre habitantes y autoridades: ¿qué pasó?

Víctor Manuel Velázquez explicó que el ordenamiento judicial incluye la recuperación de la planta que estaba secuestrada desde hace cinco años, desde enero de 2021 fue tomada ilegalmente y la planta comenzó a trabajar de manera independiente; sin embargo, el presidente del Consejo de Administración explicó que al tener la legalidad de la cooperativa, se encargaban de pagar los sueldos de las personas que estaban ahí.
La planta La Cruz Azul en Tula, Hidalgo, genera más de 13,000 empleos directos y 70,000 directos; sin embargo, estaba tomada por 60 personas, de acuerdo a lo que explicó en el espacio informativo.