México

Michoacán va por 'El Bótox', líder criminal que pide intervención de EU

'El Bótox' es señalado por su presunta participación en el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán. Autoridades lo ven como objetivo prioritario.
mar 13 enero 2026 06:03 PM
el botox michoacan
Autoridades federales han desplegado cientos de elementos para reforzar la seguridad en Michoacán. (Foto: Cuartoscuro )

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias 'El Bótox', identificado por autoridades federales y estatales como presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, con operación en Michoacán, pidió la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para erradicar la corrupción en México.

Casi al mismo tiempo, el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla señaló que 'El Bótox' se capturado en breve y que la justicia será implacable con él.

En el video, el presunto líder criminal acusó al secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, de tener el penal de Morelia "lleno de droga".

En su mensaje, 'El Botox' también solicitó al gobierno de Donald Trump que deje de deportar a migrantes mexicanos y los integre a su mercado laboral, en tanto que pidió su intervención en México.

Este es el segundo video publicado por el presunto líder criminal en las últimas semanas. En el otro negó su responsabilidad en diversos hechos violentos, pidió la liberación de familiares detenidos y acusó a otros actores de presuntos vínculos criminales, sin presentar pruebas.

Autoridades federales y estatales han vinculado a 'El Botox' con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, quien denunció las extorsiones que hay en Michoacán.

César Alejandro Sepúlveda Arellano es considerado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Se le atribuye el liderazgo de Los Blancos de Troya, una organización criminal relacionada con extorsión a productores, secuestro, homicidio y control territorial en zonas clave para la producción agrícola, particularmente en el sector citrícola.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán y autoridades federales mantienen múltiples órdenes de aprehensión en su contra por delitos de alto impacto. Entre los casos más relevantes se encuentra el homicidio de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Apatzingán, ocurrido en octubre del año pasado, crimen del que la Fiscalía señala a Sepúlveda como presunto autor intelectual y material.

Este lunes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló públicamente que Sepúlveda Arellano es un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad y que existen investigaciones y órdenes judiciales vigentes en su contra.

Subrayó que los mensajes difundidos en redes no modifican la estrategia del gobierno federal y que su captura es una prioridad dentro de las acciones contra la delincuencia organizada.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó recientemente que las autoridades estatales trabajan de manera coordinada con el gobierno federal para lograr la detención de 'El Bótox'.

Reiteró que se trata de un generador de violencia con múltiples procesos penales abiertos y descartó cualquier posibilidad de diálogo con grupos criminales.

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla dijo que el hombre puede subir los videos que deseé en redes sociales, porque la red está abierta, pero recalcó que su detención ocurrirá en breve.

