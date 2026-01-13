Michoacán va por 'El Bótox', líder criminal que pide intervención de EU

En el video, el presunto líder criminal acusó al secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, de tener el penal de Morelia "lleno de droga".

En su mensaje, 'El Botox' también solicitó al gobierno de Donald Trump que deje de deportar a migrantes mexicanos y los integre a su mercado laboral, en tanto que pidió su intervención en México.

Este es el segundo video publicado por el presunto líder criminal en las últimas semanas. En el otro negó su responsabilidad en diversos hechos violentos, pidió la liberación de familiares detenidos y acusó a otros actores de presuntos vínculos criminales, sin presentar pruebas.

Autoridades federales y estatales han vinculado a 'El Botox' con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, quien denunció las extorsiones que hay en Michoacán.

César Alejandro Sepúlveda Arellano es considerado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Se le atribuye el liderazgo de Los Blancos de Troya, una organización criminal relacionada con extorsión a productores, secuestro, homicidio y control territorial en zonas clave para la producción agrícola, particularmente en el sector citrícola.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán y autoridades federales mantienen múltiples órdenes de aprehensión en su contra por delitos de alto impacto. Entre los casos más relevantes se encuentra el homicidio de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Apatzingán, ocurrido en octubre del año pasado, crimen del que la Fiscalía señala a Sepúlveda como presunto autor intelectual y material.