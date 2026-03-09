Publicidad

¿Qué dijo la familia de Emiliano Zapata tras pinta a uno de sus monumentos durante marcha del 8M?

Durante la marcha por el 8M en Morelos se realizaron pintas en el monumento del general Emiliano Zapata, lo que atrajo críticas. Esto es lo que comentó al respecto la familia.
lun 09 marzo 2026 11:39 AM
pintas-emiliano-zapata-cuernavaca-morelos.jpg
La postura de la familia descendiente del general Emiliano Zapata está acompañada por una foto en donde se observan las pintas. (Foto: Facebook Familia Zapata Salazar Oficial)

En Cuernavaca, Morelos, durante la marcha del 8M en el marco del Día Internacional de la Mujer, grupos de mujeres realizaron pintas en un monumento del general Emiliano Zapata Salazar, lo que atrajo reacciones tanto a favor como en contra; sin embargo, la familia del histórico personaje mostró su postura en sus redes sociales.

Año con año, el 8 de marzo se realizan pintas por parte de integrantes de colectivas sobre monumentos, lo que atrae críticas sobre la intervención a estos símbolos históricos; a lo que responden que se trata de un acto de protesta porque la vida de las mujeres no se puede recuperar, mientras que los monumentos sí se pueden rehabilitar.

¿Qué dijeron los familiares del héroe de la Revolución Mexicana?

La familia del general Emiliano Zapata Salazar informó a través de su página oficial en Facebook que su herencia “no es de monumentos inmóviles, sino de ideales vivos”, señalando que, una estatua “no define la lucha del general que inició por la justicia social”.

En la postura oficial explican que el zapatismo es una lucha por los derechos de las personas que han sido históricamente vulnerados, al mismo tiempo que reconocieron las demandas de justicia, seguridad e igualdad por las que se manifestaron las mujeres en el marco de esta fecha:

“Reconocemos que la exigencia de seguridad y justicia de las mujeres es una causa legítima que resuena con los valores de libertad y tierra que defendió nuestro ancestro”, se lee en el texto.

La familia afirmó que la forma de honrar la historia y el legado del caudillo “no es la limpieza de un monumento, sino los hechos y la protección de la integridad de cada mujer” Las paredes se limpian y el bronce se restaura; sin embargo, las vidas que se pierden y los derechos que se vulneran dejan marcas permanentes en nuestra sociedad”.

Con el mensaje reafirman su convicción de que la lucha por la dignidad humana siempre estará por encima de cualquier objeto material, al mismo tiempo que expresan su derecho a la libre manifestación.

¿Quién fue Emiliano Zapata?

Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres
Emiliano Zapata Salazar

Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, en el seno de una familia dedicada a la labranza de la tierra y la crianza de ganado en pequeña escala. En 1909 fue elegido representante por Anenecuilco para gestionar ante las instancias de gobierno la restitución de las tierras de su pueblo por los cauces legales.

Al no obtener respuesta, en 1910 llevó a cabo el reparto de las tierras ocupadas por las haciendas a las comunidades de Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec, legítimas propietarias, recuerda el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

Durante la época revolucionaria, el 10 de marzo de 1911, Zapata asumió la jefatura de las fuerzas revolucionarias y el control de la región. El general ingresó a Cuernavaca el 27 de mayo luego de que Porfirio Díaz renunció a la presidencia.

El 25 de noviembre de 1911 Zapata promulgó en Ayoxustla, Puebla, el Plan de Ayala, documento que se convirtió en la principal bandera de lucha del zapatismo.

El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue emboscado y asesinado por fuerzas carrancistas en Chinameca, luego de la traición de Jesús Guajardo.

