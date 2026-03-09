¿Qué dijeron los familiares del héroe de la Revolución Mexicana?

La familia del general Emiliano Zapata Salazar informó a través de su página oficial en Facebook que su herencia “no es de monumentos inmóviles, sino de ideales vivos”, señalando que, una estatua “no define la lucha del general que inició por la justicia social”.

En la postura oficial explican que el zapatismo es una lucha por los derechos de las personas que han sido históricamente vulnerados, al mismo tiempo que reconocieron las demandas de justicia, seguridad e igualdad por las que se manifestaron las mujeres en el marco de esta fecha:

“Reconocemos que la exigencia de seguridad y justicia de las mujeres es una causa legítima que resuena con los valores de libertad y tierra que defendió nuestro ancestro”, se lee en el texto.

La familia afirmó que la forma de honrar la historia y el legado del caudillo “no es la limpieza de un monumento, sino los hechos y la protección de la integridad de cada mujer” Las paredes se limpian y el bronce se restaura; sin embargo, las vidas que se pierden y los derechos que se vulneran dejan marcas permanentes en nuestra sociedad”.

Con el mensaje reafirman su convicción de que la lucha por la dignidad humana siempre estará por encima de cualquier objeto material, al mismo tiempo que expresan su derecho a la libre manifestación.

