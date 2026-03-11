¿Vas a entrar al bachillerato? Edomex tiene registro a prepas sin hacer examen en 2026

Registro a la Convocatoria 103 Municipios 2026
Las personas que desen participar en esta convocatoria, deberán ingresar al sitio oficial https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx y realizar su registro conforme a las siguientes fechas, según la primera letra de su CURP:
Aspirantes que su CURP inicia con la letra:
A, B, C, D, E, F - Del 2 al 10 de marzo
G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P - Del 11 al 18 de marzo
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z - Del 19 al 28 de marzo
Para el registro, se deberán elegir entre seis y 10 opciones educativas en las que estén dispuestas a inscribirse, en caso de ser asignadas.
Una vez terminado el registro, las personas aspirantes deberán descargar e imprimir el comprobante.
Resultados
El 17 de agosto de 2026 se darán a conocer los resultados de las personas aspirantes que fueron asignados a las escuelas.
Los criterios de asignación entre los planteles dependen de los espacios disponibles y los domicilios de las personas aspirantes. En caso de no ser asignados en la primera opción, serán aceptados por alguna de las demás instituciones señaladas en el registro, siempre y cuando existan lugares disponibles.
Para quienes no lograron ser asignados entre las opciones seleccionadas, deberán estar pendientes entre el 18 y el 21 de agosto a la publicación del listado de escuelas con espacios disponibles, y solicitar un espacio.