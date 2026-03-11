¿Vas a entrar al bachillerato? Edomex tiene registro a prepas sin hacer examen en 2026

La convocatoria Ingreso a la Educación Media Superior para los 103 Municipios, Promoción 2026 está dirigida para estudiantes que deseen continuar su educación después de secundaria, según tres tipos de aspirantes:

- Estudiantes actuales que estén cursando el 3° de secundaria; y

- Egresados de la secundaria y ya tienen certificado de estudios. Según la convocatoria, este documento deberá ser expedido a más tardar el 16 de julio de 2026.

Este proceso también está bajo la estrategia de “Mi derecho, mi lugar”, un modelo basado en inclusión, equidad y acceso universal a la educación. Es decir, se accede a una escuela sin necesidad de realizar examen de admisión y se garantiza que habrá un lugar disponible entre los más de 900 planteles estatales.

¿Qué escuelas participan?

Para la convocatoria 2026, participan más de 900 planteles educativos con servicios educativos de las siguientes instituciones estatales:

Tecnológicos

CBT- Centro de Bachillerato Tecnológico

CECYTEM - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

DGETAyCM- Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar

DGETI - Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

Bachilleratos

COBAEM - Colegio de Bachilleres del Estado de México

DGB - Dirección General de Bachillerato

EPOEM - Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México

TB Comunitario - Telebachillerato Comunitario del Estado de México

Profesional Técnico

CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México

Las personas interesadas en participar podrán consultar información de planteles en específico dentro de la Feria Virtual, disponible en https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx/#/feria-virtual

El sitio web les permitirá explorar las diferentes opciones educativas, como las especialidades y carreras, así como modelos de educación.