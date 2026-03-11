Publicidad

Estados

¿Vas a entrar al bachillerato? Edomex tiene registro a prepas sin hacer examen en 2026

La Secretaría de Educación de Edomex mantiene el registro abierto a la convocatoria de Ingreso a la Educación Media Superior para los 103 municipios 2026, para ingresar a una preparatoria estatal.
mié 11 marzo 2026 12:57 PM
edomex-bachilletato.jpg
Este proceso está diseñado para estudiantes que buscan continuar su educación después de la secundaria en planteles de instituciones estatales como CBT y CONALEP. (Foto: 𝕏 / @SeducEdoMex)

Mientras aún no comienza el registro para acceder a escuelas de bachillerato de la UNAM o del IPN, la Secretaría de Educación de Edomex ya inició la inscripción a la convocatoria para los aspirantes de los 103 municipios que deseen ingresar a una escuela de educación media superior sin tener que hacer un examen de admisión.

Este procedimiento está orientado a los estudiantes de último grado de secundaria o que hayan egresado del nivel, y quieran acceder a alguna preparatoria estatal, a excepción de los planteles que se ubican en los 22 municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco.

La convocatoria Ingreso a la Educación Media Superior para los 103 Municipios, Promoción 2026 está dirigida para estudiantes que deseen continuar su educación después de secundaria, según tres tipos de aspirantes:

- Estudiantes actuales que estén cursando el 3° de secundaria; y
- Egresados de la secundaria y ya tienen certificado de estudios. Según la convocatoria, este documento deberá ser expedido a más tardar el 16 de julio de 2026.

Este proceso también está bajo la estrategia de “Mi derecho, mi lugar”, un modelo basado en inclusión, equidad y acceso universal a la educación. Es decir, se accede a una escuela sin necesidad de realizar examen de admisión y se garantiza que habrá un lugar disponible entre los más de 900 planteles estatales.

mi-derecho-mi-lugar-2026.jpg
CDMX

Mi derecho mi lugar 2026: SEP anuncia fechas de registro a las prepas de la CDMX y Edomex

¿Qué escuelas participan?

Para la convocatoria 2026, participan más de 900 planteles educativos con servicios educativos de las siguientes instituciones estatales:

Tecnológicos

CBT- Centro de Bachillerato Tecnológico

CECYTEM - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

DGETAyCM- Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar

DGETI - Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

Bachilleratos

COBAEM - Colegio de Bachilleres del Estado de México

DGB - Dirección General de Bachillerato

EPOEM - Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México

TB Comunitario - Telebachillerato Comunitario del Estado de México

Profesional Técnico

CONALEP - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México

Las personas interesadas en participar podrán consultar información de planteles en específico dentro de la Feria Virtual, disponible en https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx/#/feria-virtual

El sitio web les permitirá explorar las diferentes opciones educativas, como las especialidades y carreras, así como modelos de educación.

Registro a la Convocatoria 103 Municipios 2026

Las personas que desen participar en esta convocatoria, deberán ingresar al sitio oficial https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx y realizar su registro conforme a las siguientes fechas, según la primera letra de su CURP:

Aspirantes que su CURP inicia con la letra:

A, B, C, D, E, F - Del 2 al 10 de marzo

G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P - Del 11 al 18 de marzo

Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z - Del 19 al 28 de marzo

Para el registro, se deberán elegir entre seis y 10 opciones educativas en las que estén dispuestas a inscribirse, en caso de ser asignadas.

Una vez terminado el registro, las personas aspirantes deberán descargar e imprimir el comprobante.

Resultados

El 17 de agosto de 2026 se darán a conocer los resultados de las personas aspirantes que fueron asignados a las escuelas.

Los criterios de asignación entre los planteles dependen de los espacios disponibles y los domicilios de las personas aspirantes. En caso de no ser asignados en la primera opción, serán aceptados por alguna de las demás instituciones señaladas en el registro, siempre y cuando existan lugares disponibles.

Para quienes no lograron ser asignados entre las opciones seleccionadas, deberán estar pendientes entre el 18 y el 21 de agosto a la publicación del listado de escuelas con espacios disponibles, y solicitar un espacio.

¿Qué pasa si no me registré en las fechas que debía?

En caso de que aspirantes no hayan realizado su registro en las fechas señaladas, podrán solicitar su ingreso a los planteles con espacios disponibles consultando el procedimiento a seguir a partir del 7 de septiembre de 2026 en el sitio oficial https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx/

Para mayor información, se puede consultar la convocatoria completa aquí .

