Estados

Criminales bloquean vías de Michoacán tras captura del ''Botox''

“El Bótox”, presunto responsable del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero, fue detenido este mismo jueves en Michoacán.
jue 22 enero 2026 04:29 PM
Morelio Narco Bloqueos
''El Botox'' era un objetivo prioritario para autoridades mexicanas. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro )

Presuntos miembros del crimen organizado realizaron bloqueos en caminos de Apatzingán, Michoacán, tras la captura de Carlos Alejandro "N", "El Botox", extorsionador de limoneros.

Los bloqueos se registraron en la vía Apatzingán-Tepalcatepec y Apatzingán- Aguililla, en la Tierra Caliente michoacana.

Autoridades de Michoacán informaron que uno de los bloqueos ocurrió en el kilómetro 225+100 de la carretera Apatzingán-Tepalcatepec y pidieron a ciudadanos tomar sus precauciones.

''Tome previsiones y evite la zona, atienda las indicaciones viales y maneje con extrema precaución", indicaron.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que la mañana de este jueves que fue detenido en Michoacán “El Bótox”, presunto responsable del homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

De acuerdo con Harfuch, "El Bótox" fue detenido en 2018 por el Ejército, pero logró recuperar su libertad poco después.

“Él cuenta con órdenes de aprehensión por homicidio, por extorsión. Hay una cantidad de denuncias en las fiscalías, de, pues, todo el daño que le ha hecho a la ciudadanía. Va a ser detenido por las instituciones de seguridad”, dijo el funcionario.

Ahora, desde Puebla, explicó que durante el día se dará más información sobre la detención de quien era considerado un objetivo prioritario para el Gabinete de Seguridad.

“Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros Bernardo Bravo”, indicó.

El 20 de octubre de 2025, el cuerpo del líder limonero fue encontrado sin vida y con evidentes signos de violencia dentro de un vehículo abandonado en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja.

Este líder, conocido por su activismo, denunció previamente actos de extorsión dirigidos a los productores de limón en diversas regiones de Michoacán, incluyendo Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Múgica.

García Harfuch detalló que la operación que llevó a la detención de "El Bótox" fue el resultado de una investigación de largo plazo. A pesar de que el detenido logró escapar del domicilio en el que se encontraba inicialmente, finalmente fue capturado.

Informó que, en una operación realizada esa misma madrugada, también fue arrestada una mujer cercana a "El Bótox". “Hoy en la madrugada también en una operación se detuvo a medianoche aproximadamente a una mujer muy cercana a él, que era parte de quien le llevaba la contabilidad y de su círculo cercano. La semana pasada tuvimos otras detenciones de su círculo cercano”, agregó.

