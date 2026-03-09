Publicidad

Los artistas que estuvieron en los XV años de la hija del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas

No solo fue un festejo de XV años de un empresario petrolero de Tabasco, sino un desfile artístico con representantes de diversos géneros.
lun 09 marzo 2026 01:14 PM
La presentación de Belinda, Xavi, la banda Matute y bajo la conducción de Galilea Montijo, atrajo diversas reacciones en redes sociales. (Fotos: X)

El festejo de los XV años de la hija del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, identificada como Mafer, se viralizó rápidamente después de que a través de redes sociales se observó la opulencia y que derivó en calificar al festejo como la “fiesta del millón de dólares”, por la producción y presentación de artistas como Belinda y J Balvin, entre otros.

La fiesta se llevó a cabo el sábado 7 de marzo en Villahermosa, Tabasco. En la celebración participaron figuras del entretenimiento como la conductora Galilea Montijo, y artistas como Belinda, J Balvin y Pablo Montero.

¿Qué artistas estuvieron presentes en los XV años del millón?

También estuvo presente Xavi, uno de los exponentes del regional mexicano y el grupo Matute, conocido por sus versiones de clásicos de las décadas de los 80 y 90. Además, Galilea Montijo fue la conductora del evento, quien respondió a representantes de medios de comunicación que acudió al festejo como invitada.

La encargada de cantarle las mañanitas a Mafer fue la cantante Belinda, de las más aclamadas del festejo, de acuerdo con videos y fotografías que se compartieron en redes sociales.

Los invitados a la fiesta comenzaron a difundir las imágenes, sin embargo, al observar la polémica que generó, algunos decidieron eliminarlas.

¿Quién es Juan Carlos Guerrero, el empresario detrás de la lujosa fiesta de XV años de Mafer en Tabasco?
¿Quién es Juan Carlos Guerrero, el empresario detrás de la lujosa fiesta de XV años en Tabasco?

¿Y el papá de la quinceañera?

La polémica se avivó tras identificar al padre de la quinceañera, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas aparece vinculado a al menos 17 empresas en México, principalmente en los sectores petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario , muchas de ellas con sede en Comalcalco, Tabasco.

Los lujos no pararon con la presentación de los artistas. El lugar del festejo fue ambientando como una réplica de Nueva York, en donde se observó una estructura de la Estatua de la Libertad; además de la instalación de tiendas efímeras de marcas internacionales como 7 Eleven, Sephora, McDonald’s y Hermès, que ofrecían productos y servicios solo para los invitados.

