Los artistas que estuvieron en los XV años de la hija del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas

El festejo de los XV años de la hija del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, identificada como Mafer, se viralizó rápidamente después de que a través de redes sociales se observó la opulencia y que derivó en calificar al festejo como la “fiesta del millón de dólares”, por la producción y presentación de artistas como Belinda y J Balvin, entre otros.

La fiesta se llevó a cabo el sábado 7 de marzo en Villahermosa, Tabasco. En la celebración participaron figuras del entretenimiento como la conductora Galilea Montijo, y artistas como Belinda, J Balvin y Pablo Montero.