Detienen a dos implicados más en el asesinato del líder limonero en Michoacán

La Fiscalía estatal detalló en un comunicado que las investigaciones establecieron que al líder lo secuestraron el 6 de octubre, se le liberó un día después tras recibir una serie de amenazas en su contra.

“El 19 de octubre, Bravo Manríquez se desplazaba en su vehículo Volkswagen blanco, acompañado de su escolta, rumbo al tianguis limonero de Apatzingán, procedente de Morelia. Minutos después de su llegada, recibió una llamada telefónica y abordó una camioneta Toyota Tacoma, color gris, con destino a un inmueble de la localidad de Cenobio Moreno, donde ya lo esperaban El Botox, El Timbas y otras personas más”, detalló la fiscalía en el documento.

A Bernardo Bravo lo asesinaron en el lugar y después trasladaron su cuerpo a bordo de su propio vehículo y abandonado en el tramo carretero Camino a Tepetates, donde fue localizado al día siguiente.

Las autoridades identificaron la probable responsabilidad material e intelectual de César Alejandro “N”, el Botox -identificado como líder criminal en la región, así como de Jonathan “N”, el Timbas, por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida.

Miembros de la Guardia Nacional custodian la entrada del Tianguis Limonero en Apatzingán, Michoacán, México, el 20 de septiembre de 2023. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Estas detenciones se suman a la de Rigoberto López Mendoza, apodado "El Pantano", identificado como uno de los líderes de la célula criminal Los Blancos de Troya, vinculada a Cárteles Unidos, organización que mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bernardo Bravo Manríquez aseguró en entrevista con Expansión Política ofrecida en febrero de 2025 que no era nuevo para los agricultores pagar una cuota para que se les permita realizar sus actividades. (Foto: Facebook )

Bravo encabezó la denuncia contra la extorsión a su gremio en Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Múgica.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ofreció una investigación interinstitucional, por lo que el gobierno ya trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el homicidio.

