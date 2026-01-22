"El Bótox”, vinculado con homicidio de líder limonero, es detenido en Michoacán

El 20 de octubre de 2025, el cuerpo del líder limonero fue encontrado sin vida y con evidentes signos de violencia dentro de un vehículo abandonado en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja.

Este líder, conocido por su activismo, denunció previamente actos de extorsión dirigidos a los productores de limón en diversas regiones de Michoacán, incluyendo Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Múgica.

García Harfuch detalló que la operación que llevó a la detención de "El Bótox" fue el resultado de una investigación de largo plazo. A pesar de que el detenido logró escapar del domicilio en el que se encontraba inicialmente, finalmente fue capturado.

“Ya llevábamos mucho tiempo las instituciones del Gabinete de Seguridad en su búsqueda. Tenemos una célula de investigación, en absoluta coordinación con la fiscalía del estado de Michoacán. En uno de los varios domicilios que tenía se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta por la casa, digamos se sale, pero una compañera logra su detención y ya está detenido”, comentó.

Informó que, en una operación realizada esa misma madrugada, también fue arrestada una mujer cercana a "El Bótox". “Hoy en la madrugada también en una operación se detuvo a medianoche aproximadamente a una mujer muy cercana a él, que era parte de quien le llevaba la contabilidad y de su círculo cercano. La semana pasada tuvimos otras detenciones de su círculo cercano”, agregó.