presidencia

"El Bótox”, vinculado con homicidio de líder limonero, es detenido en Michoacán

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Bótox", se realizó la mañana de este jueves en Michoacán.
jue 22 enero 2026 08:17 AM
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que la detención se realizó este jueves en Michoacán. (Foto: SSP.)

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que la mañana de este jueves fue detenido en Michoacán César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Bótox”, presunto responsable del homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

“Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado 'El Bótox’ en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, así como de la Secretaría de Seguridad del estado de Michoacán”, aseguró el secretario desde Puebla, donde se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad federal.

El pasado domingo 11 de enero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que "El Bótox" es tanto autor material como intelectual del homicidio del líder limonero ocurrido en octubre del año anterior.

Según Harfuch, "El Bótox" fuedetenido en 2018 por el Ejército, pero logró recuperar su libertad poco después.

“Él cuenta con órdenes de aprehensión por homicidio, por extorsión. Hay una cantidad de denuncias en las fiscalías, de, pues, todo el daño que le ha hecho a la ciudadanía. Va a ser detenido por las instituciones de seguridad”, dijo en una conferencia en la sede de la SSP.

Ahora, desde Puebla, explicó que durante el día se dará más información sobre la detención de quien era considerado un objetivo prioritario para el Gabinete de Seguridad.

“Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros Bernardo Bravo”, indicó.

El 20 de octubre de 2025, el cuerpo del líder limonero fue encontrado sin vida y con evidentes signos de violencia dentro de un vehículo abandonado en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja.

Este líder, conocido por su activismo, denunció previamente actos de extorsión dirigidos a los productores de limón en diversas regiones de Michoacán, incluyendo Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Múgica.

García Harfuch detalló que la operación que llevó a la detención de "El Bótox" fue el resultado de una investigación de largo plazo. A pesar de que el detenido logró escapar del domicilio en el que se encontraba inicialmente, finalmente fue capturado.

“Ya llevábamos mucho tiempo las instituciones del Gabinete de Seguridad en su búsqueda. Tenemos una célula de investigación, en absoluta coordinación con la fiscalía del estado de Michoacán. En uno de los varios domicilios que tenía se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta por la casa, digamos se sale, pero una compañera logra su detención y ya está detenido”, comentó.

Informó que, en una operación realizada esa misma madrugada, también fue arrestada una mujer cercana a "El Bótox". “Hoy en la madrugada también en una operación se detuvo a medianoche aproximadamente a una mujer muy cercana a él, que era parte de quien le llevaba la contabilidad y de su círculo cercano. La semana pasada tuvimos otras detenciones de su círculo cercano”, agregó.

