El Sistema Cutzamala logra el mayor almacenamiento en los últimos 5 años

“El día de hoy tenemos el almacenamiento más alto en cinco años, esto se debe a las precipitaciones de este año, así como el buen manejo que se ha llevado en las presas del sistema Cutzamala”, detalló en conferencia de prensa este miércoles.

La funcionaria federal explicó que las tendencias al alza en las presas El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo se deben a que se han inyectado volúmenes desde uno hasta 12 hasta metros cúbicos por segundo, una acción contraria a extraer y la que tuvo mayor incremento fue la de Valle de Bravo que en 2024 alcanzó mínimos históricos.

“En 2024, esta presa tenía 139 millones de metros cúbicos y el almacenamiento al día de hoy es de 310 millones de metros cúbicos”, puntualizó.

El crecimiento del almacenaje fue de 6.82% en cinco años. (Foto: Captura de pantalla de Facebook Conagua Comisión Nacional del Agua)

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025?

Se prevé que la tendencia crezca, porque el gobierno del Estado de México detalla que la temporada de lluvias comenzó en mayo y culmina en octubre , con el pico de precipitaciones en los meses de junio a septiembre.

Citlalli Peraza Camacho recordó que la temporada de lluvias culmina el 31 de octubre de 2025.

Una vista general muestra la Presa Villa Victoria, parte del Sistema Cutzamala que recolecta agua para su distribución en la CDMX y las áreas metropolitanas, en Villa Victoria, México, el 26 de enero de 2024. (Foto: Raquel Cunha/Reuters)

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua recuerda que el suministro proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque; en el Estado de México están: Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.