Policía de Caminos de Jalisco aparece en nómina de 'Mencho'; Seguridad Estatal: ''Debe investigar FGR''

En la primera entrega del reportaje, el diario reveló que autoridades municipales presuntamente también estaban cooptadas por el crimen organizado en Jalisco.

Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad, indicó que se llevará a cabo una indagatoria a nivel estatal, pero que es un asunto que le toca a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Si no hay evidencia, si no hay denuncias para los delitos que se persiguen por querella o evidencia de los delitos que se persiguen por oficio, pues la autoridad investigadora está impedida para iniciar investigaciones", dijo.

El funcionario estatal aseguró que las áreas de inteligencia de Jalisco llevan a cabo indagatorias y si se encuentra alguna colusión con el crimen, se actuará conforme a ley.

"Claro que siempre va a ser motivo de preocupación, desde luego cualquier comportamiento inadecuado, no nomás en ese caso, sino en cualquier otro, es motivo de preocupación'', dijo en conferencia de prensa.