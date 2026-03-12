Policía de Caminos de Jalisco aparece en nómina de 'Mencho'; Seguridad Estatal: ''Debe investigar FGR''

Después de que una investigación periodística revelara que presuntamente la policía Estatal de Caminos de Jalisco estaba en la nómina de Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', autoridades de ese estado señalaron que el caso debe ser indagado por la Federación.
De acuerdo con un reportaje publicado por el periodista Manuel Espino en El Universal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegó a pagar en un mes 456,000 pesos a tres corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad estatal, entre las que destaca la Estatal de Caminos, la cual fue creada por el gobierno de Pablo Lemus.