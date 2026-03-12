Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Policía de Caminos de Jalisco aparece en nómina de 'Mencho'; Seguridad Estatal: ''Debe investigar FGR''

Autoridades estatales de Jalisco reconocieron hoy que hay preocupación por los presuntos pagos que habría hecho Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', a elementos de seguridad.
jue 12 marzo 2026 03:36 PM
Tapalpa Country Club 2.jpg
Las listas con los presuntos pagos que hacía Oseguera fueron hallados en la cabaña en la que se escondió antes de morir. (Foto: Fernando Carranza García/Cuartoscuro )

Después de que una investigación periodística revelara que presuntamente la policía Estatal de Caminos de Jalisco estaba en la nómina de Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', autoridades de ese estado señalaron que el caso debe ser indagado por la Federación.

De acuerdo con un reportaje publicado por el periodista Manuel Espino en El Universal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegó a pagar en un mes 456,000 pesos a tres corporaciones policíacas de la Secretaría de Seguridad estatal, entre las que destaca la Estatal de Caminos, la cual fue creada por el gobierno de Pablo Lemus.

Publicidad

Documentos a los que tuvo acceso el periodista muestran que la Estatal de Caminos recibió en diciembre de 2025, 40,000 pesos; la Policía Estatal (conocida como 'Los Negros' por el uniforme), 400,000 pesos, y la Policía Vial, 16,000 pesos.

La Estatal de Caminos está a cargo del comisario Óscar Manuel Montaño Íniguez. Su creación fue una de las promesas de campaña de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC).

El Universal tuvo acceso a la llamada ''Nómina del 'Mencho''' después del operativo en el que fuerzas estatales terminaron con la vida del capo a finales de febrero de 2026.

Al interior de una de las cabañas donde se encontraba el líder criminal se encontraron reportes contables con registros de ingresos, gastos y supuestos pagos a autoridades municipales. (Cuartoscuro).
México

Pagos a policías, sicarios y sobornos, la nómina de "El Mencho" para mantener estructura del CJNG

Publicidad

En la primera entrega del reportaje, el diario reveló que autoridades municipales presuntamente también estaban cooptadas por el crimen organizado en Jalisco.

Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad, indicó que se llevará a cabo una indagatoria a nivel estatal, pero que es un asunto que le toca a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Si no hay evidencia, si no hay denuncias para los delitos que se persiguen por querella o evidencia de los delitos que se persiguen por oficio, pues la autoridad investigadora está impedida para iniciar investigaciones", dijo.

El funcionario estatal aseguró que las áreas de inteligencia de Jalisco llevan a cabo indagatorias y si se encuentra alguna colusión con el crimen, se actuará conforme a ley.

"Claro que siempre va a ser motivo de preocupación, desde luego cualquier comportamiento inadecuado, no nomás en ese caso, sino en cualquier otro, es motivo de preocupación'', dijo en conferencia de prensa.

Publicidad

Tags

CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación tequila, mezcal, artesanías mexicanas, cultura mexicana, Jalisco Movimiento Ciudadano

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad