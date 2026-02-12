Publicidad

Estados

Así quedó el Sam’s Club de Hermosillo tras incendio que arrasó el local y cerró varias calles

Un incendio arrasó gran parte de la tienda ubicada en Hermosillo, Sonora; autoridades investigan las causas y el impacto real del siniestro.
jue 12 febrero 2026 04:49 PM
Incendio en Sams Club
Un incendio arrasó un Sam’s Club en Hermosillo y movilizó a cuerpos de emergencia. (Coordinación Estatal de Proteccion Civil/Facebook)

Un fuerte incendio dejó en ruinas una tienda Sam’s Club ubicada en Hermosillo, Sonora, la madrugada de este jueves 12 de febrero, lo que provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia para atender el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió gran parte del inmueble y provocó el colapso de varias estructuras del establecimiento, perteneciente a la cadena Walmart de México y Centroamérica.

Alrededor de las 6:00 de la mañana, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó en redes sociales que participaba en las labores para controlar el incendio registrado en el cruce del bulevar Río Sonora y la avenida Reforma.

Incendio en Sams Club
(Coordinación Estatal de Proteccion Civil/Facebook)

Videos muestran incendio en Sam’s Club

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo las llamas generaron una densa columna de humo, visible a varios kilómetros de distancia, lo que provocó una fuerte contaminación en la zona.

Debido a las labores de emergencia, se cerró de manera temporal la circulación en diversas vialidades, entre ellas Río Sonora, Camino del Seri, Solidaridad, avenida de la Cultura, Galeana, Reforma y Comonfort, lo que ocasionó afectaciones viales en amplios sectores de la ciudad.

Minutos antes del mediodía, las autoridades informaron que el incendio había sido controlado y que, pese a lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales dentro y fuera de la tienda.

Suspenden clases y negocios

Como medida preventiva, Protección Civil estatal suspendió actividades en comercios y escuelas cercanas, debido a la presencia de humo, y pidió a la población evitar transitar por la zona del complejo comercial ubicado en bulevar Río Sonora y Reforma.

La empresa, propiedad de Walmart, aún no ha cuantificado el monto de las pérdidas económicas, aunque los primeros reportes indican que el fuego consumió prácticamente la totalidad del inmueble, dejando severos daños en la estructura y en la mercancía.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen del siniestro y descartar posibles riesgos adicionales.

Incendio en Sams Club
(Coordinación Estatal de Proteccion Civil/Facebook)

Sam’s Club en México

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Grupo Expansión, Sam’s Club ocupa la posición número 32 y reportó ingresos netos por 189,869.3 millones de pesos en 2024.

Según la información publicada en su sitio oficial, la cadena cuenta con 174 tiendas distribuidas en todo el territorio nacional y tiene presencia en las 32 entidades federativas, lo que dimensiona el impacto operativo que podría representar el cierre temporal de una de sus sucursales.

