Así quedó el Sam’s Club de Hermosillo tras incendio que arrasó el local y cerró varias calles

Un fuerte incendio dejó en ruinas una tienda Sam’s Club ubicada en Hermosillo, Sonora, la madrugada de este jueves 12 de febrero, lo que provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia para atender el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió gran parte del inmueble y provocó el colapso de varias estructuras del establecimiento, perteneciente a la cadena Walmart de México y Centroamérica.

Alrededor de las 6:00 de la mañana, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó en redes sociales que participaba en las labores para controlar el incendio registrado en el cruce del bulevar Río Sonora y la avenida Reforma.