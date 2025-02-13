Hay más de 125 módulos de vacunación contra el sarampión en el Edomex: cómo encontrarlos

Como complemento, se recomendó el uso de cubrebocas en interiores y espacios cerrados sin distancia física, así como la capacitación de personal escolar para identificar signos de sarampión, aplicar protocolos de aislamiento y notificar casos. También se indicó informar a madres, padres y tutores, registrar diariamente las acciones del filtro sanitario y los casos detectados para enviarlos a la Dirección de Epidemiología del Estado, además de mantener ventilación en aulas y promover lavado de manos e higiene respiratoria.
Cómo ubicar los módulos de vacunación contra el sarampión en Edomex
El Gobierno del Estado de México informó que los módulos habilitados para la vacunación contra el sarampión pueden consultarse en el sitio del Instituto de Salud del Estado de México. En la página https://salud.edomex.gob.mx/isem/vacuna_sarampion .
Para localizar el módulo más cercano, es necesario desplazarse al final de la página y capturar el municipio. El sistema muestra los puntos habilitados, junto con fechas de operación y horarios específicos de atención para cada sede.
Las autoridades señalaron que los puntos se actualizan conforme avanza la jornada de vacunación, por lo que se recomienda revisar el sitio oficial antes de acudir. De esta manera, se puede confirmar la ubicación exacta, el tipo de módulo y el horario vigente para evitar traslados innecesarios.
Módulos de vacunación activos en Edomex hasta el 11 de febrero de 2026
Acambay de Ruiz Castañeda
Unidad: Suplente
Sitio: Sala de espera
Ubicación: C. Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Col. Revolución, Acambay
Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026
Horario: 09:00 - 13:00
Capulhuac
Unidad: 1
Sitio: Plaza Municipal
Ubicación: Plaza Hombres Ilustres
Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026
Horario: 09:00 - 14:00
Donato Guerra
Unidad: Explanada Municipal Donato Guerra
Sitio: Plaza Municipal
Ubicación: Explanada Municipal Donato Guerra
Fechas: 10/02/2026
Horario: 09:00 - 14:00
Ecatepec de Morelos
Unidad: San Agustín
Sitio: Mercado
Ubicación: Calle Iztaccíhuatl esquina Avenida Quinto Sol, Col. Cd. Azteca 2a sección
Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026
Horario: 09:00 - 14:00
Huehuetoca
Unidad: Centro de Salud Santa Teresa
Sitio: Centro de Salud
Ubicación: Paseo de la Mora s/n, Conjunto Habitacional Santa Teresa, C.P. 54694
Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026
Horario: 08:30 - 15:30
Isidro Fabela
Unidad: Semifijo
Sitio: Explanada Municipal
Ubicación: Constitución 1, Col. Laureles, Isidro Fabela
Fechas: 11/02/2026
Horario: 09:00 - 14:00
Jilotepec
Unidad: C.S. Jilotepec
Sitio: Plaza Municipal
Ubicación: Kiosco en Plaza Manuel Ávila Camacho s/n, entre Juárez y Gustavo Baz
Fechas: 09/02/2026
Horario: 09:00 - 15:00
La Paz
Unidad: 1
Sitio: Escuela
Ubicación: Tenancingo y Calle 5, Valle de los Reyes
Fechas: 11/02/2026
Horario: 09:00 - 14:00
Malinalco
Unidad: Fijo Centro de Salud
Sitio: Plaza Cívica
Ubicación: Hidalgo
Fechas: 07/02/2026, 08/02/2026, 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026, 14/02/2026, 15/02/2026
Horario: 09:00 - 14:00
Naucalpan de Juárez
Unidad: Avenida
Sitio: Calle
Ubicación: Melón Manzana 008, Las Huertas 3a sección, C.P. 53427
Fechas: 15/02/2026
Horario: 10:00 - 14:00
Ocuilan
Unidad: 46066
Sitio: Mercado
Ubicación: Hidalgo esquina Las Flores
Fechas: 13/02/2026
Horario: 10:00 - 14:00
Polotitlán
Unidad: CEAPS Polotitlán
Sitio: Frente a Presidencia Municipal
Ubicación: Portal Hidalgo s/n, Centro Polotitlán
Fechas: 13/02/2026
Horario: 09:00 - 15:00
San Felipe del Progreso
Unidad: 1
Sitio: Terminal / Transporte
Ubicación: Calle María de la Luz Rodríguez s/n, San Felipe del Progreso
Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026
Horario: 09:00 - 15:00
Tecámac
Unidad: Héroes Tecámac
Sitio: Plaza comercial
Ubicación: Arco techo de Plaza Bella Mexiquense, Ojo de Agua, Estado de México
Fechas: 08/02/2026
Horario: 09:00 - 14:00
Valle de Bravo
Unidad: Cuadrilla de Dolores, Tenantongo
Sitio: Escuela
Ubicación: Frente a la Primaria de Tenango
Fechas: 13/02/2026
Horario: 09:00 - 14:00
Zacazonapan
Unidad: Explanada Municipal Zacazonapan
Sitio: Plaza Municipal
Ubicación: Plaza Municipal Zacazonapan
Fechas: 11/02/2026
Horario: 09:00 - 14:00