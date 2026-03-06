Publicidad

Guanajuato avanza en medidas contra la violencia de género, un problema heredado que enfrenta la gobernadora

En el estado se han implementado diversas medidas para atender la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, que se emitió para 17 municipios en el gobierno anterior.
vie 06 marzo 2026 04:31 PM
segundo-informe-libia-garcia-guanajuato.jpeg
La gobernadora de Guanajuato, Libia García, presenta su Segundo Informe de Gobierno. (Foto: Especial)

León, Guanajuato.- En los primeros dos años de la actual administración de Guanajuato, el acompañamiento a las mujeres en situación de violencia se incrementó 53%, según datos del Segundo Informe de Gobierno.

Esa acción forma parte de una serie de medidas que la gobernadora Libia García Muñoz Ledo ha implementado para atender la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género emitida para 17 municipios del estado. Se declaró en septiembre de 2024, el último día del gobierno del panista Diego Rodríguez Vallejo.

La panista asumió la gubernatura con la responsabilidad de atender las 21 medidas que solicita la declaratoria para prevenir la violencia contra las mujeres.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno ante la población, la mandataria estatal aseguró que su administración trabaja para garantizar los derechos y seguridad de las mujeres.

“Al ser el primer gobierno (de Guanajuato) encabezado por una mujer, no podíamos permitir la normalización del acoso y definimos una política de Cero Tolerancia. El mensaje es contundente: quien agreda a una mujer, será investigado y sancionado con toda la fuerza”, declaró.

En 2022, la Comisión de Derechos Humanos estatal solicitó la alerta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tras un intento previo en 2014 que fue rechazado.

El caso se analizó de nuevo y en esta ocasión se autorizó al considerar que Guanajuato sumaba tres años consecutivos con la cifra más alta a nivel nacional de mujeres víctimas de muerte violenta por homicidio doloso y feminicidio.

En 2023, por ejemplo, se registraron 406 víctimas de aquellos dos delitos, cantidad por arriba de las 372 víctimas del Estado de México, entidad con casi tres veces más población que Guanajuato. En los primeros ocho meses de 2024 se reportaron 248 víctimas.

De acuerdo con la alerta, el 85% de los homicidios de mujeres ocurridos en el estado se concentra en 17 municipios, los cuales fueron incluidos en la alerta. Además, las desapariciones de mujeres y jóvenes iban al alza.

Desde entonces, la gobernadora García entrega informes sobre los avances contra la violencia de género.

En su Segundo Informe de Gobierno afirmó que en 2025 se otorgaron a mujeres en situación de violencia 37,000 servicios de atención psicológica, trabajo social, asesoría jurídica y de vinculación a otras dependencias.

Además, en coordinación con el gobierno federal, se abrieron 19 Centros LIBRE, un espacio que ofrece atención integral a las mujeres en situación de violencia.

La línea telefónica 075 brinda atención inmediata a las víctimas de violencia de género y su operación se reforzó con un 75% de aumento de personas. En 2025 atendió 2,242 llamadas.

De acuerdo con el informe de la gobernadora, 1,064 funcionarios públicos fueron certificados para la orientación, atención presencial y telefónica a víctimas de violencia de género y desaparición. La mitad son funcionarios de los 17 municipios con la alerta por violencia de género.

Como medida preventiva, el gobierno realizó 1,500 valoraciones a mujeres y adolescentes para determinar su riesgo de sufrir una agresión grave. Esto permitió girar 255 Órdenes de Protección.

Además, 110 mujeres violentadas tuvieron acceso a refugios estatales; 1,700 recibieron apoyos económicos para solventar gastos emergentes y 945 recibieron la beca para mujeres mayores de 18 años en situación de violencia o vulnerabilidad.

También se capacitó a las Unidades Policiales de Género y a 626 elementos policiales en temas de perspectiva de género y protocolos de atención.

En enero de 2026, Guanajuato siguió a la cabeza del país con más víctimas mujeres de homicidios dolosos, al registrar 12 en ese mes. Pero, con un feminicidio notificado, quedó lejos de los estados con más casos, que fueron Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas.

“Desde el primer momento me comprometí a construir un nuevo comienzo en seguridad”, declaró Libia García y aseguró que el trabajo continuará porque falta mucho por hacer en temas de seguridad y violencia.

“La paz no es una meta que se alcanza de la noche a la mañana, la paz se construye todos los días”.

