Guanajuato avanza en medidas contra la violencia de género, un problema heredado que enfrenta la gobernadora

La panista asumió la gubernatura con la responsabilidad de atender las 21 medidas que solicita la declaratoria para prevenir la violencia contra las mujeres.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno ante la población, la mandataria estatal aseguró que su administración trabaja para garantizar los derechos y seguridad de las mujeres.

“Al ser el primer gobierno (de Guanajuato) encabezado por una mujer, no podíamos permitir la normalización del acoso y definimos una política de Cero Tolerancia. El mensaje es contundente: quien agreda a una mujer, será investigado y sancionado con toda la fuerza”, declaró.

En 2022, la Comisión de Derechos Humanos estatal solicitó la alerta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tras un intento previo en 2014 que fue rechazado.

El caso se analizó de nuevo y en esta ocasión se autorizó al considerar que Guanajuato sumaba tres años consecutivos con la cifra más alta a nivel nacional de mujeres víctimas de muerte violenta por homicidio doloso y feminicidio.

En 2023, por ejemplo, se registraron 406 víctimas de aquellos dos delitos, cantidad por arriba de las 372 víctimas del Estado de México, entidad con casi tres veces más población que Guanajuato. En los primeros ocho meses de 2024 se reportaron 248 víctimas.

De acuerdo con la alerta, el 85% de los homicidios de mujeres ocurridos en el estado se concentra en 17 municipios, los cuales fueron incluidos en la alerta. Además, las desapariciones de mujeres y jóvenes iban al alza.

Desde entonces, la gobernadora García entrega informes sobre los avances contra la violencia de género.