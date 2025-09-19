Por lo que hace al delito de acopio y tráfico de armas, éste se habría cometido con la agravante de que Bermúdez Requena era funcionario público, lo que está previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, según se desprende de un documento dado a conocer por Milenio, en el que se detallan los ilícitos por los que es señalado “El Abuelo”.

Además, el delito de secuestro se habría cometido “en agravio de R.M.A.”, detalla la causa penal, firmada por el agente del Ministerio Público Ramón Antonio Barragán, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).

Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco de 2018 a 2024, fue designado en ese cargo por el entonces gobernador del estado y hoy líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López.

Después siguió como jefe policíaco durante una parte de la gestión del exmandatario estatal Carlos Merino, quien asumió como gobernador de Tabasco cuando Augusto López dejó el cargo para desempeñarse como secretario de Gobernación del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa época, “La Barredora” generó un clima de inseguridad y la violencia escaló en Tabasco.

Fue el militar Miguel Ángel López el que reveló en entrevista con Radio Fórmula que Bermúdez Requena era buscado desde febrero por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Hace unos días, el general fue removido de su cargo al frente de la 30ª Zona Militar, después de que informó que Bermúdez Requena se había fugado.

El “Comandante H” fue capturado el pasado 12 de septiembre en Paraguay y, al no haber ingresado lícitamente a ese país, fue expulsado el miércoles pasado. Arribó a México anoche, 18 de septiembre, tras 33 horas de viaje. Fue ingresado de inmediato en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

Ahora en territorio mexicano, será la FGR y la Fiscalía de Tabasco las encargadas de formular cargos en su contra durante las próximas audiencias a las que deberá presentarse para responder a las imputaciones.