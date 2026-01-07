Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Sismo dejó a 400,000 personas sin agua en Acapulco; Conagua: ''Se reestableció 60% del servicio''

La Conagua informó que su personal se trasladó a Acapulco para atender las afectaciones y ya se concluyó con la reparación de la fuga del acueducto Papagayo II.
mié 07 enero 2026 09:36 PM
Desalojo Hoteles Acapulco
El sismo no dejó víctimas en Acapulco, pero sí daños a la infraestructura. (Foto: Carlos Alberto Carbajal/Cuartoscuro )

El sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, dejó sin agua a más de 400,000 personas en Acapulco y el suministro apenas se ha restablecido en un 60%, de acuerdo con autoridades locales.

La alcaldesa Abelina López informó que el movimiento telúrico de magnitud 5.6 dañó los sistemas de captación de Papagayo II, Chapultepec y Rinconada.

Publicidad

''Al sistema de Papagayo II nadie le puso atención en por lo menos 70 años”, explicó la funcionaria.

La Conagua informó que su personal se trasladó a Acapulco para atender las afectaciones y ya se concluyó con la reparación de la fuga del acueducto Papagayo II, ''con lo que ha quedado restablecido el servicio en 60% de la ciudad y su zona conurbada''.

''En cuanto a las afectaciones en el sistema Chapultepec, se trabaja al máximo de las capacidades técnicas y operativas, por lo que se prevé que este viernes 9 de enero el servicio se restablezca de manera gradual'', abundó.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) reportó que se reparó la fuga en la línea de 60 pulgadas del sistema Papagayo II.

La autoridad explicó que se completó la soldadura del tramo de acero instalado y se aseguró la concha con tornillos, ''lo que refuerza la estructura y garantiza su resistencia ante posibles contingencias''.

Durante la jornada, los soldadores unieron cada segmento de la tubería, retiraron la sección fracturada de concreto y, con apoyo de maquinaria pesada, excavaron la zona para trabajar con precisión y asegurar el éxito de la reparación, indicó la Comisión.

También se colocaron soportes bajo la nueva tubería, ''lo que permitirá sostenerla y reducir riesgos de fracturas ante futuros sismos''.

El sismo de San Marcos se registró el pasado 2 de enero durante la mañana; fue percibido en la Ciudad de México, donde al menos una docena de personas resultaron lesionadas.

Publicidad

Tags

Acapulco agua Comisión Nacional del Agua

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad