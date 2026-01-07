Sismo dejó a 400,000 personas sin agua en Acapulco; Conagua: ''Se reestableció 60% del servicio''

''Al sistema de Papagayo II nadie le puso atención en por lo menos 70 años”, explicó la funcionaria.

La Conagua informó que su personal se trasladó a Acapulco para atender las afectaciones y ya se concluyó con la reparación de la fuga del acueducto Papagayo II, ''con lo que ha quedado restablecido el servicio en 60% de la ciudad y su zona conurbada''.

''En cuanto a las afectaciones en el sistema Chapultepec, se trabaja al máximo de las capacidades técnicas y operativas, por lo que se prevé que este viernes 9 de enero el servicio se restablezca de manera gradual'', abundó.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) reportó que se reparó la fuga en la línea de 60 pulgadas del sistema Papagayo II.

La autoridad explicó que se completó la soldadura del tramo de acero instalado y se aseguró la concha con tornillos, ''lo que refuerza la estructura y garantiza su resistencia ante posibles contingencias''.

Durante la jornada, los soldadores unieron cada segmento de la tubería, retiraron la sección fracturada de concreto y, con apoyo de maquinaria pesada, excavaron la zona para trabajar con precisión y asegurar el éxito de la reparación, indicó la Comisión.

También se colocaron soportes bajo la nueva tubería, ''lo que permitirá sostenerla y reducir riesgos de fracturas ante futuros sismos''.

El sismo de San Marcos se registró el pasado 2 de enero durante la mañana; fue percibido en la Ciudad de México, donde al menos una docena de personas resultaron lesionadas.