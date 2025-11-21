Querétaro, Nuevo León y San Luis avanzan en leyes contra el maltrato animal

En Querétaro, este miércoles 19 de noviembre, el gobernador Mauricio Kuri González hizo un llamado a los diputados locales para analizar y aprobar la llamada “Ley Oli” o Ley de Bienestar Animal.

Esta propuesta contempla un reconocimiento legal de los animales como seres sintientes y pretende endurecer las sanciones por crueldad o abuso, con multas de hasta 500 unidades de medida y actualización (UMAs) —lo que equivale a alrededor de 56,570 pesos— e incluso penas de prisión.

"La “Ley Oli”, que reconoce a los animalitos como seres que sienten y con dignidad, es una herramienta que necesitamos hoy. Hago un respetuoso y firme exhorto al Congreso de Querétaro, para brindarle ya a nuestra sociedad los beneficios de esta ley que, sin duda, fortalecerá el cuidado de los animales y la defensa de la vida que distingue a las y los queretanos", publicó el gobernador a través de redes sociales.

La llamada Ley Oli, fue presentada hace más de cinco meses por el gobernador, luego de que en redes se viralizó la historia de Oli, una burrita preñada que sufrió quemaduras y perdió la vida tras un acto de crueldad luego de que hombre le roció gasolina y le prendió fuego, hechos que ocurrieron en Cadereyta de Montes en 2024.

A este caso de maltrato, se sumó recientemente la denuncia del maltrato animal registrada en la comunidad de Boyé, de este mismo municipio, donde un grupo de jóvenes fue grabado colocando artefactos pirotécnicos a un burro, provocándole lesiones.

Si bien el Código Penal del Estado de Querétaro, en su artículo 246-D BIS, tipifica el maltrato animal como un delito que puede sancionarse con penas de hasta cuatro años de prisión y multas económicas, dependiendo de la gravedad del daño, la Ley Oli busca reconoce a los animales como seres con dignidad y con derecho a vivir sin crueldad, sin maltrato, sin abandono y sin sufrimiento.

Mientras tanto, en Nuevo León, hace un par de semanas atrás, formó dos decretos contra el maltrato un animal, el primero estableciendo una reforma al Código Penal para que, en caso de que exista alguna reincidencia en delitos ambientales y maltrato animal, se paguen hasta 9 años de prisión.

Mientras que las sanciones y penas de cárcel se incrementarán en caso de que se grabe en video o foto la crueldad animal, lo suban a redes y aún más si hay presencia de niños y adolescentes.

Hoy junto al Secretario General de Gobierno @mikefloresse firmamos dos decretos para ir con todo contra cualquiera que maltrate un animal.



1.- Reforma al Código Penal para que, en caso de que exista alguna reincidencia en delitos ambientales y maltrato animal, se paguen hasta 9… pic.twitter.com/m62vTpCcAZ — Samuel García (@samuel_garcias) October 27, 2025

La reforma fue impulsada luego de que a finales de octubre, se viralizó un video en el que unos sujetos obligaron a un perro a beber whisky en el municipio de Aramberri.

Dichos decretos se sumaron a la firma del Decreto de la Reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León, que el gobernador también hizo apenas en octubre, así como al anuncio de la creación de una División Ambiental, que también abarca bienestar animal y que combatiría los delitos al medio ambiente y el maltrato a los seres sintientes.