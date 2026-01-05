Dónde y cómo fue localizado el automóvil

El vehículo fue ubicado durante la mañana del lunes por elementos del Sector 3 Lago de la policía municipal de Nezahualcóyotl, luego de recibir un reporte ciudadano que alertó sobre un automóvil abandonado en la colonia Ciudad Lago.

Sobre la calle Lago Zaima, los oficiales localizaron un automóvil Honda City color azul, sin placas de circulación, que se encontraba con la cajuela abierta. Al inspeccionar visualmente la unidad, se detectaron daños en la parte frontal.

Entre las afectaciones observadas se encontraron golpes en la fascia delantera y daños en el mofle, elementos que fueron considerados relevantes para su posible relación con el hecho de tránsito ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

Tras confirmar la localización, la zona fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad que asumió el resguardo del vehículo y la continuidad de las diligencias ministeriales.

Qué paso con el motociclista en Iztapalapa

Durante la madrugada del domingo 4 de enero de 2026, un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un automovilista en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Tras el impacto, la víctima quedó atrapada debajo del vehículo, lo que provocó que fuera arrastrada varios metros sin que el conductor detuviera su marcha. El trayecto continuó hasta la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917.

En ese punto se confirmó el fallecimiento del motociclista, identificado como Roberto Hernández, de 52 años de edad, debido a las lesiones sufridas durante el arrastre.

Reportes ciudadanos y seguimiento de las autoridades

Vecinos y usuarios de redes sociales alertaron al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano sobre un hombre que había sido atropellado y arrastrado por un vehículo en vialidades del oriente de la capital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a los puntos señalados, donde testigos refirieron que el conductor de un automóvil azul embistió al motociclista y posteriormente se dio a la fuga.

Con base en esos reportes, se inició el análisis de las cámaras de videovigilancia para reconstruir la ruta del vehículo.