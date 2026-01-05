Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Encuentran el auto que arrolló al motociclista en Iztapalapa, esto es lo que sabemos del caso

Encontrado sin placas y con daños visibles, el vehículo fue asegurado en el Edomex y notificado a la fiscalía para su investigación.
lun 05 enero 2026 01:08 PM
motociclista-arrastrado-en-iztapalapa-encuentran-auto
Tras confirmar la localización, la zona fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad que asumió el resguardo del vehículo y la continuidad de las diligencias ministeriales. (Especial: X)

Autoridades municipales de Nezahualcóyotl, Estado de México, localizaron el vehículo presuntamente involucrado en el atropellamiento y muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa. El automóvil fue encontrado abandonado en una colonia del Estado de México y ya quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.

El hallazgo del vehículo marca un avance en la investigación abierta por el hecho ocurrido a inicios de enero en la Ciudad de México, información que fue dada a conocer durante una transmisión en vivo de Telediario.

Publicidad

Dónde y cómo fue localizado el automóvil

El vehículo fue ubicado durante la mañana del lunes por elementos del Sector 3 Lago de la policía municipal de Nezahualcóyotl, luego de recibir un reporte ciudadano que alertó sobre un automóvil abandonado en la colonia Ciudad Lago.

Sobre la calle Lago Zaima, los oficiales localizaron un automóvil Honda City color azul, sin placas de circulación, que se encontraba con la cajuela abierta. Al inspeccionar visualmente la unidad, se detectaron daños en la parte frontal.

Entre las afectaciones observadas se encontraron golpes en la fascia delantera y daños en el mofle, elementos que fueron considerados relevantes para su posible relación con el hecho de tránsito ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

Tras confirmar la localización, la zona fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad que asumió el resguardo del vehículo y la continuidad de las diligencias ministeriales.

Recomendamos

(Obligatorio)
CDMX

Activistas piden reducir tolerancia de alcohol en conductores para evitar muertes

Qué paso con el motociclista en Iztapalapa

Durante la madrugada del domingo 4 de enero de 2026, un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un automovilista en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Tras el impacto, la víctima quedó atrapada debajo del vehículo, lo que provocó que fuera arrastrada varios metros sin que el conductor detuviera su marcha. El trayecto continuó hasta la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917.

En ese punto se confirmó el fallecimiento del motociclista, identificado como Roberto Hernández, de 52 años de edad, debido a las lesiones sufridas durante el arrastre.

Reportes ciudadanos y seguimiento de las autoridades

Vecinos y usuarios de redes sociales alertaron al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano sobre un hombre que había sido atropellado y arrastrado por un vehículo en vialidades del oriente de la capital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a los puntos señalados, donde testigos refirieron que el conductor de un automóvil azul embistió al motociclista y posteriormente se dio a la fuga.

Con base en esos reportes, se inició el análisis de las cámaras de videovigilancia para reconstruir la ruta del vehículo.

Publicidad

Tags

Accidentes Estado de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad