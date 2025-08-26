'Waldog', el perro-robot que alerta sobre el maltrato animal en Nuevo León

“Es un perro (robot) que se utiliza en labores de rescate, protección civil. Se llenó la solicitud para comprarlo y poder utilizarlo para generar conciencia”, cuenta en entrevista con Expansión Política.

El legislador explica que "Waldog" lleva mensajes a los niños para que comprendan que las mascotas son seres vivos, no juguetes, y con ello asuman responsabilidad sobre su cuidado.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) señala que, hasta 2023, siete de cada 10 animales domésticos en México eran víctimas de alguna forma de maltrato; advierte, además, que nuestro país ocupa el primer lugar en Latinoamérica en maltrato animal y el tercero a nivel mundial.

“El problema del maltrato animal es mucho más grande de lo que se puede ver a través de los casos documentados en las redes sociales”, menciona el documento titulado El maltrato animal y sus sanciones en México.

El informe agrega que, hasta entonces, en 31 entidades el maltrato animal ya era considerado un delito, por lo que se sanciona con penas de prisión y multas; solo Chiapas no contaba con esa legislación. Pese a estas reglas, se estima que solo se castiga el 0.01% de los casos.

El senador Waldo Fernández adquirió a su perro-robot en 4,100 dólares. (Crédito: Daniel Becerril/Reuters)

'Waldog' da voz a los animales

El senador Waldo Fernández compró este perro-robot por 4,100 mil dólares, equivalentes a unos 76,000 pesos, a un proveedor de seguridad de Estados Unidos.

Se lo ofrecieron con el argumento de que es parecido a uno que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el cual sirve para detectar paquetes sospechosos.

“Los animales no tienen voz y al final de cuenta a través de este perro que habla por medio de inteligencia artificial, tenemos la oportunidad de andar 'brigadeando', y así los niños entiendan sobre la necesidad del bienestar animal”, recalca.

Fernández enfatiza que la intención de que "Waldog" recorra las calles es generar conciencia sobre el respeto a los seres vivos y recomendar a los padres que, si regalarán una mascota a sus hijos, sea adoptada.

"Waldog" da mensajes, saludaa la gente, se sienta como un perro vivo, hace "corazones" con las patas, salta y hasta da piruetas.