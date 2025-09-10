Publicidad

Organizaciones exigen destituir a directora de Brigada de Vigilancia Animal de CDMX

Las organizaciones animalistas reclamaron también la falta de atención a las denuncias por maltrato animal e ignorar la venta y explotación de animales en mercados públicos como el Sonora.
mié 10 septiembre 2025 12:37 PM
Representantes de las organizaciones animalistas entraron a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Juárez para tener una mesa de trabajo con las autoridades.

"¡La destitución, la destitución, que Mónica se vaya por su falta de acción", gritaron activistas y organizaciones defensoras de los animales para exigir la destitución de la titular de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), Mónica Ballesteros, una agencia que forma parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Las y los manifestantes reclamaron el caso de Puppy y Fursio, dos perros que fueron recogidos en julio por personal de la Brigada de Vigilancia Animal en la alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo después negó haber realizado la captura de los animales, pero ante las evidencias –como fotos y videos– y la presión de organizaciones animalistas, su personal afirmó que fueron dados en adopción.

"Pasaron dos meses con puros engaños, postergando el encuentro entre la tutora de Fursio y de Puppy y la Brigada de Vigilancia Animal y lo que temíamos se hizo realidad: esos perros están desaparecidos", afirmó Norma Huerta, directora de la organización Mundo Patitas.

La activista señaló que, en lugar de Puppy y Fursio, la Brigada de Vigilancia Animal presentó a dos perros diferentes pero con semejanza física, un caso parecido a lo ocurrido con otro perro llamado Canuto en 2023.

"Con Canuto nosotros nos amparamos y ganamos ante un juez de amparo pero de Canuto no volvimos a saber nada. El supuesto adoptante jamás se presentó al juicio, al final no tuvo más que decir que ¡ups! Se le perdió Canuto afuera de su casa", detalló Huerta.

Mascotas Ciudad
CDMX reconoce a los animales como seres sintientes

Las organizaciones animalistas reclamaron también la falta de atención de la Brigada de Vigilancia Animal ante denuncias por maltrato animal, ignorar la venta y explotación de animales en mercados públicos como el Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, así como las malas condiciones en las que se encuentran los animales bajo el resguardo de la Brigada, pues ante el hacinamiento son frecuentes las peleas y enfermedades.

"Ya basta de ineptitudes de autoridades, ya basta de quienes deben de estar por el bienestar de los animales sean quienes los están desapareciendo.

"Exigimos una titular que en verdad esté comprometida con los animales, una animalista de verdad que vele por el bienestar de los seres sintientes", dijo Esmeralda Narín, de la organización Cultura Sin Tortura.

