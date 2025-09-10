Organizaciones exigen destituir a directora de Brigada de Vigilancia Animal de CDMX

"Pasaron dos meses con puros engaños, postergando el encuentro entre la tutora de Fursio y de Puppy y la Brigada de Vigilancia Animal y lo que temíamos se hizo realidad: esos perros están desaparecidos", afirmó Norma Huerta, directora de la organización Mundo Patitas.

La activista señaló que, en lugar de Puppy y Fursio, la Brigada de Vigilancia Animal presentó a dos perros diferentes pero con semejanza física, un caso parecido a lo ocurrido con otro perro llamado Canuto en 2023.

"Con Canuto nosotros nos amparamos y ganamos ante un juez de amparo pero de Canuto no volvimos a saber nada. El supuesto adoptante jamás se presentó al juicio, al final no tuvo más que decir que ¡ups! Se le perdió Canuto afuera de su casa", detalló Huerta.

Las organizaciones animalistas reclamaron también la falta de atención de la Brigada de Vigilancia Animal ante denuncias por maltrato animal, ignorar la venta y explotación de animales en mercados públicos como el Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, así como las malas condiciones en las que se encuentran los animales bajo el resguardo de la Brigada, pues ante el hacinamiento son frecuentes las peleas y enfermedades.

"Ya basta de ineptitudes de autoridades, ya basta de quienes deben de estar por el bienestar de los animales sean quienes los están desapareciendo.

"Exigimos una titular que en verdad esté comprometida con los animales, una animalista de verdad que vele por el bienestar de los seres sintientes", dijo Esmeralda Narín, de la organización Cultura Sin Tortura.

Representantes de las organizaciones animalistas entraron a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Juárez para tener una mesa de trabajo con las autoridades.