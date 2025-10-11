La osa padece leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede afectar órganos vitales como riñones e hígado, pero en su expediente no había registros claros de atención médica, tratamientos ni protocolos para su rehabilitación.

Para Lucía Hernández, activista y divulgadora de ciencia, quien documenta casos de maltrato animal, el caso de Mina es reflejo de un sistema fragmentado, donde los esfuerzos de rescate no siempre significan bienestar. “Rescatar no siempre significa salvar”, afirma.

Mina, hoy bajo cuidado privado, se recupera lentamente. Pero su travesía —del rancho a un zoológico público y luego a un santuario particular— mostró las deficiencias del Estado: una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sin infraestructura, zoológicos desbordados y particulares que llenan los vacíos.

“Mientras no existan centros públicos de resguardo, protocolos nacionales de bienestar y una base de datos transparente, seguiremos hablando de santuarios donde los animales rescatados desaparecen del radar institucional”, señala Hernández.

La Pastora –clausurado temporalmente por incumplimientos en materia de trato digno hacia ejemplares silvestres– fue adquirido por el gobierno de Nuevo León a mediados de la década de 1980. Actualmente, el zoológico mantiene bajo resguardo 91 animales enviados por la Profepa y 500 ejemplares propios.

El centro permanecerá cerrado hasta que se adopten las “medidas urgentes” necesarias para garantizar el bienestar animal y se revisen otros casos críticos, como el del elefante Monty, de 19 años, quien vive en en este lugar en completa soledad.

El presidente ejecutivo de La Pastora, Bernardo Bichara Assad, señaló que las medidas tomadas por la Profepa fueron arbitrarias y politizadas e incluso informó presentaría un amparo para que se permita reabrir las puertas del parque.

Un sistema de rescate en colapso

Cada año, la Profepa realiza cientos de operativos en los que asegura aves, reptiles, felinos y otras especies traficadas o maltratadas. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en los últimos años se han asegurado precautoriamente más de 10,000 ejemplares de flora y fauna en todo el país.

Para enfrentar este reto, las autoridades impulsaron desde 1997, la creación de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), un modelo que busca involucrar a comunidades, académicos y particulares en la protección de los ecosistemas.

De acuerdo con la Semarnat, actualmente existen 14,919 UMAS registradas, distribuidas en todo el territorio nacional, que abarcan más de 39 millones de hectáreas, extensión equivalente al 19% del territorio nacional.

Según la dependencia estas unidades representan “otra forma de conservar, donde se involucra a la sociedad civil, a los privados y al sector académico”.

En teoría, este esquema busca fortalecer la conservación a través de la corresponsabilidad social. Sin embargo, las UMAS no necesariamente garantizan el bienestar animal, debido a la falta de control y de supervisión que han convertido a muchas de ellas en un terreno ambiguo: por un lado, una herramienta que podría apoyar la recuperación de ecosistemas y especies; y por el otro, un modelo vulnerable a la opacidad y al aprovechamiento comercial.

