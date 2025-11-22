Isidro Pastor Medrano fue detenido este viernes 21 de noviembre en el Valle de Toluca, Estado de México, por elementos de la policía y de la fiscalía estatal, en cumplimiento de una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Isidro Pastor: de operador y exdirigente priísta a detenido por lavado de dinero
La investigación señala que en 2013, Pastor adquirió un inmueble valuado entre 40 y 70 millones de pesos y realizó movimientos bancarios sospechosos.
Después de su arresto, Isidro Pastor fue trasladado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez federal.
En su trayectoria política, fue parte del grupo priista mexiquense y colaborador cercano del exgobernador Arturo Montiel. Ocupó diversos cargos públicos, dirigió el PRI y el Partido Encuentro Social en la entidad y en 2017 buscó la gubernatura como candidato independiente.
¿Quién es Isidro Pastor Medrano?
De acuerdo con su ficha curricular, Isidro Pastor Medrano nació el 4 de abril de 1957 en Atlacomulco, Estado de México, por lo que actualmente tiene 68 años de edad.
De 1995 a 2005, Isidro Pastor fue uno de los colaboradores más cercanos del exgobernador mexiquense Arturo Montiel y fue electo dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México.
En el año 2000, llegó a la 54 Legislatura del Congreso del Estado de México como diputado plurinominal del PRI y asumió la presidencia de la ahora extinta Gran Comisión, órgano equivalente a la Junta de Coordinación Política. Desde ahí impulsó diversas reformas y leyes en respaldo del Ejecutivo estatal, e incluso consiguió que legisladores del PAN avalaran iniciativas del PRI.
En 2005, aún siendo dirigente del PRI y por su cercanía con Montiel Rojas, buscó la candidatura de su partido al gobierno mexiquense sin embargo Enrique Peña Nieto fue el mejor posicionado, por lo que la cúpula política de la entidad lo impulsó y posteriormente fue expulsado del tricolor.
En 2011 Isidro Pastor se incorporó al gabinete del gobernador Eruviel Ávila como secretario de Transporte, cargo que dejó en 2016 para competir por segunda ocasión por el gobierno mexiquense como candidato independiente.
En el año 2020 Isidro pastor volvió a la escena política, pero ahora, como presidente del Partido Encuentro Social.