La investigación señala que en 2013, Pastor adquirió un inmueble valuado entre 40 y 70 millones de pesos y realizó movimientos bancarios sospechosos.

Después de su arresto, Isidro Pastor fue trasladado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de un juez federal.

En su trayectoria política, fue parte del grupo priista mexiquense y colaborador cercano del exgobernador Arturo Montiel. Ocupó diversos cargos públicos, dirigió el PRI y el Partido Encuentro Social en la entidad y en 2017 buscó la gubernatura como candidato independiente.

¿Quién es Isidro Pastor Medrano?

De acuerdo con su ficha curricular, Isidro Pastor Medrano nació el 4 de abril de 1957 en Atlacomulco, Estado de México, por lo que actualmente tiene 68 años de edad.

De 1995 a 2005, Isidro Pastor fue uno de los colaboradores más cercanos del exgobernador mexiquense Arturo Montiel y fue electo dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México.