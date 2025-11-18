El saldo de la marcha de la Generación Z eleva polarización

Politólogos consultados por Expansión Política señalaron que aunque las manifestaciones son un derecho constitucional en el ámbito local y federal, el mensaje emitido desde el gobierno y la narrativa construida en torno a los convocantes profundizaron la polarización política a nivel nacional.

“No se trata nada más de quiénes se están manifestando o que tipo de consignas llevan, sino más bien, de cómo es la actuación del Estado y como debe procurar la integridad de todos los que participan”, afirmó Claudia Morales, directora de proyectos de Impunidad Cero.

Por su parte, en su conferencia matutina de este martes, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, consideró que si bien hay garantías para la libre manifestación, la marcha de la Generación Z se politizó y grupos de oposición aprovecharon para golpear a los gobiernos de la llamada “Cuarta Transformación”

Los detenidos

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, la manifestación del sábado pasado dejó un saldo de 29 detenidos, mismos que fueron trasladados a distintas agencias del Ministerio Público por delitos de tentativa de homicidio, daño en propiedad, entre otros y se abrieron 19 carpetas de investigación.

Otras diez personas fueron detenidas y trasladadas al juez cívico por lesiones y agresiones en contra de elementos policiacos.

La secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que 100 policías resultaron heridos. (Luis Cortes/REUTERS)

Este martes 19 personas detenidas fueron trasladadas al Reclusorio Norte para el desarrollo de su audiencia inicial en la que se determinará su situación jurídica, tres de ellos enfrentan el cargo de tentativa de homicidio presuntamente contra varios uniformados que permanecen en calidad de graves en hospitales.

A través de un comunicado, el Colegio Nacional de Abogados ofreció su apoyo a los detenidos y acompañamiento a las familias sin cobro alguno de sus servicios.

Una manifestación polarizada

Luis Ángel Hurtado, experto en comunicación política y catedrático de la UNAM, explicó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó gran parte de la semana entre el 10 y el 14 de noviembre en su conferencia matutina a señalar a grupos de oposición y empresarios sobre la convocatoria a la manifestación de la generación Z.

Dijo que el discurso oficial se centró en tres ejes: cuestionar a los grupos actores que promovieron la protesta, vincularlos a grupos opositores y señalar el uso de bots para amplificar la convocatoria.

“El gobierno posicionó la idea de que detrás del movimiento había intereses opositores. Eso deslegitima tanto a los organizadores como a la movilización misma”, afirmó.

Aseguró que el impacto político de las movilizaciones y el saldo que dejó en heridos y detenidos deja un saldo negativo en la imagen que el gobierno busca proyectar de apertura a las voces contrarias a la autoridad.

“Esto conlleva a que se justifique el uso de ciertos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para contener –desde la visión del gobierno– una provocación”, apuntó.

Para la representante de Impunidad Cero, las manifestaciones violentas en la Ciudad de México han tenido un incremento acelerado en los últimos años. Destacó que debe existir una respuesta del Estado ante un grupo específico e identificado y estar apegado a los marcos jurídicos y administrativos correspondientes.

“Lo que estamos viendo es que están siendo rebasadas las capacidades institucionales, porque no se está cumpliendo con la función de encapsular a los agresores, contenerlos y proteger su integridad”, aseguró.

Marcha de la Generación Z polarizó a la población (Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS)

Claudia Morales agregó entre los protocolos internacionales en caso de detenciones, está que se den a conocer en tiempo y forma, la cantidad de personas capturadas, a qué Ministerio Público fueron trasladados y sus acusaciones, algo que –dijo– no ha ocurrido en el caso de las manifestaciones de la Generación Z.