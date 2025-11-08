Marcha Generación Z en CDMX contra la violencia en el país

Iniciaron la manifestación poco después del mediodía con banderas del llamado movimiento One Piece. Se trata de la bandera pirata de un manga y anime que ha sido utilizada por jóvenes que protestan en otros países, principalmente en Nepal.

También mostraron pancartas que tenían escritas frases como: “La rebeldía es vida y la sumisión es la muerte” y “Carlos Manzo nació para ser héroe, murió para ser historia”, los integrantes de Generación Z

Durante la caminata por el Paseo de la Reforma, los manifestantes gritaron consignas contra la violencia sufrida en varias entidades del país y recordaron al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue atacado a tiros el sábado 1 de noviembre durante la inauguración de las celebraciones por el Día de Muertos. También rememoraron al líder limonero Bernardo Bravo, asesinado días atrás.

#Marcha | Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX está presente y pendiente de la marcha de Movimiento Generación Z, que partió del Ángel de la Independencia, con dirección al Hemiciclo a Juárez, pasando por av. Paseo de la Reforma, dirección oriente. pic.twitter.com/quxXZYfOFV — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) November 8, 2025

Los manifestantes, además, cuestionaron la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues aseguraron que las mesas de paz y la política de “abrazos, no balazos” no ha funcionado, aunque esa estrategia fue de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Algunos de los oradores externaron la propuesta de que la generación Z, los jóvenes y organizaciones sociales, participen en el ejercicio de revocación de mandato.

“Queremos cambiar un sistema que ha sido violento con el pueblo, no queremos una simple revocación de mandato que no va a solucionar nada. No somos fachos”, se escuchaba en el megáfono.

Los manifestantes también se pronunciaron en contra del partido Morena y dijeron apoyar otros movimientos y luchas, como la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y estar en contra del genocidio en la Franja de Gaza.

La marcha transcurrió con normalidad hasta que un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se colocó frente al Palacio de Bellas Artes para impedir el avance de la manifestación hacia el Zócalo. Esto encendió los ánimos entre los asistentes y fue por ello que los integrantes de Generación Z decidieron regresar al Hemiciclo a Juárez, donde se externaron diversos posicionamientos.

Una marcha contra la inseguridad también fue convocada por Generación Z para el próximo sábado 15 de noviembre en todo el país.